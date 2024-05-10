Üç kıtada yük mühendisliği gerektiren standart dışı yük kaldırma, proje taşımacılığı, vinç ve makina kiralama ile montaj ve depolama hizmetleri sunan ve sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Hareket’in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (YF) eş liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Hareket’in halka arzında çıkarılmış sermaye 96 milyon TL’den 115 milyon 200 bin TL'ye yükseltilecektir. 19 milyon 200 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 800 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde gerçekleşecektir. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzın 1 milyar 680 milyon TL büyüklükte olması hedeflenmektedir. Halka arz sonrası Hareket’in halka açıklık oranı % 20,83 olacaktır.

International Cranes and Specialized Transport dergisinin taşıma kapasitesi üzerinden belirlediği IC T50-2023 endeksine göre; Hareket, Türkiye'de 1., Avrupa'da 4. ve dünyada 15. sırada yer almaktadır. Şirket; 10 farklı kategoride 500’den fazla şirketin katılım sağladığı ve sektörün en iyilerinin belirlendiği ESTA Mükemmellik Ödülleri’nde farklı kategorilerde olmak üzere 2011 ve 2023 yıllarında ödül alarak ülkemizi uluslararası arenada temsil etmiştir. Hareket; halihazırda uluslararası birçok mega projede paydaş olarak yer almaktadır. Osmangazi Köprüsü, Azfen Ace projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, Star Rafinerisi, Senegal Stadyumu, Antalya Expo Kulesi, Navoi 1 ve 2 doğalgaz çevrim santralleri projeleri, Abu Dabi’deki Guggenheim müze projesi, Katar Petrol ve Gaz NFE projeleri örnek niteliğindeki projelerdir. Son olarak; Şirket, 2023 yılında Tuzla’da özel bir tersanede bulunan Türkiye’nin tek parça halinde en ağır (11 bin 350 ton) ve en büyük yükünün taşımasını gerçekleştirmiştir.