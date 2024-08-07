ABD'li Washington Post gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı. Haberde, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının arkasında kendisinin olduğu konusunda saldırının hemen ardından ABD'yi bilgilendirdiği belirtildi. Beyaz Saray yetkililerinin ise Haniye'nin ölümünü şaşkınlık ve öfkeyle karşıladıkları, bunu Gazze'de ateşkes sağlama çabalarında "ciddi bir gerileme" olarak gördükleri ifade edildi. Ayrıca İsrail'in ABD'ye haber vermeden saldırı gerçekleştirilmesinin, ABD Başkanı Joe Biden'ı ve bazı yetkilileri öfkelendirdiği belirtildi.

İsmi verilmeyen bir İsrailli yetkili ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Biden arasında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini aktardı.



Haniye suikastı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hamas ve İran, Haniye'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutmuş, İsrail ise suikastı resmi olarak üstlenmemişti.