"Üreten Kadının Bankası" olarak kadın girişimcilere özel sunduğu finansal ürünlerle girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam eden Halkbank, büyük ilgi gören “Üreten Kadınlar Yarışması”nın bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Başvuruları 17 Ekim 2023’te başlayacak olan yarışmanın ödül töreni 8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzyılı’nda ekonomiye katma değer sağlayan kadın girişimcilerin değerlendirileceği yarışmada, “Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız” kategorilerinde nakdi ödüller verilecek. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için kadının ekonomik yaşamın her düzeyine tam ve eşit katılımını sağlamak için çalıştıklarına işaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kadın girişimcilerimizin elde ettiği başarılara banka olarak katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yenilikçi fikirlerini teknoloji ile buluşturan, bulunduğu yöreye katma değer sağlayan, kadınlara ilham kaynağı olan, sağladığı kadın istihdamı ile ön plana çıkan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik projeleri ile farkındalık oluşturan kadın girişimcilerimizin daima yanındayız” dedi.

Kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel hazırlanan finansal ürün ve çözümlerle Türkiye’nin her noktasına ulaşarak kesintisiz destek veren Halkbank, geleneksel hale gelen ve girişimcilik ekosisteminde büyük ilgi gören “Üreten Kadınlar Yarışması”nın bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Ekonomiye yaptıkları katkının yanı sıra; istihdamı destekleyen, sürdürülebilir finansman yapıları ve teknoloji yatırımlarıyla bulundukları yöreye katma değer sağlayan, sıfır atık konularında duyarlı hikâyeleri ve iş fikirleriyle ilham kaynağımız olan kadın girişimcilerimizin, gereken alaka ve takdiri görebilmeleri adına ödüllendirilmelerinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bugün güçlü bilançosu, likidite ve özkaynak yapısıyla Türkiye’nin en büyük 3 bankası arasında konumlanarak ülkemize değer katmaya devam eden bankamız; üreten, çalışan, toplumsal gelişmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan kadınlarımızın her daim finansal destekçisi olmaya devam edecektir” dedi.

“Kadın girişimci ekosistemine güçlü destek sunuyoruz”

2021 yılından bugüne “Üreten Kadınlar Destek Paketi” ile 205 bin kadın girişimciye ve kadın kooperatifine toplam 49 milyar TL finansman sağladıklarını belirten Osman Arslan, “Girişimcilik kültürünün ülkemizde kökleşmesi için kadınlarımızı her alanda destekliyoruz. Üreten kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine vesile oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlamanın gururunu yaşarken; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ülkemize katkı sunma kararlılığımız her geçen gün daha da artmaktadır” şeklinde konuştu.

Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023

Yarışmaya başvurular, 17 Ekim – 15 Aralık 2023 tarihleri arasında bankanın resmî web sitesi www.halkbank.com.tr üzerinden başvuru formunun doldurulup kaydedilmesi ile gerçekleştirilebilecek. Ülkemiz için üretim ve istihdam sağlayan hisseleri toplamının en az yüzde 50’si kadın girişimcilere ait olan tüm işletmeler ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı veya T.C. Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya ortaklarının yüzde 50’sinin kadın olduğu kooperatiflere açık olan yarışmaya her firma/kooperatif yalnızca bir başvuruda bulunabilecek.

“Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız” olmak üzere 5 ayrı kategoride birincilere nakdi ödüller verilecek. Kadın üreticileri desteklemek üzere nakdi ödüllerin yanı sıra; Bankacılık Hizmet Paketi de takdim edilecek.