Takımın teknik direktörü Slobodan Kovac mutluluğunu dile getirirken; “Oyuncularımız gerçekten iyi voleybol oynadı. Bu seviyede bir oyun oynayıp kendimizi görmemize ihtiyacımız vardı. Teknik ekibimi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Çalışmalarımıza devam edip, başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz” dedi.

Maçın en değerli oyuncusu ise; Halkbank ekibinden Earvin Ngapeth seçildi.

Filenin Efeleri, grubundaki ikinci maçında Almanya’nın BERLIN Recycling Volleys takımı ile 29 Kasım’da Ankara’da karşı karşıya gelecek.

Halkbank Voleybol Takımı’nın CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik ve üçüncülük dereceleri ile Cev Kupası Şampiyonluğu gibi ülkemizin kulüpler bazında erkek voleybolunda ulaştığı en üst seviye olan başarıları bulunuyor. Halkbank takımı, 6-10 Aralık 2023 tarihlerinde Hindistan’da oynanacak Kulüpler Dünya Şampiyonasında Avrupa kıtasını temsilen mücadele edecek.