Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos 1922’de Türk Ordusuna verdiği ölümsüz “İleri!” emrinden yola çıkarak hazırlanan filmde Türk milletinin 101 yıldır ilk günkü heyecanla, kesin ve güçlü bir şekilde hedefe yürüdüğüne vurgu yapılıyor.
Halkbank'ın Zafer Bayramı’nın 101. yılına özel filmi, Kurtuluş Savaşı’nda Mehmetçiğin bağımsızlık inancıyla başlayan ilerleyişin bugün öğrencisinden esnafına, müzisyeninden mühendisine Türk milleti tarafından temsil edildiğini gösteriyor.
Büyük Taarruz sahneleriyle bugünün güçlü Türkiye'sinin sembollerinin yan yana kullandığı reklamda Türk halkının kararlılıkla ortaya koyduğu atılım iradesiyle, Cumhuriyetin yeni yüzyılında geleceğe yön verdiği anlatılıyor.
Renosans İstanbul imzası taşıyan filmin yapımcılığını Oneofus üstlenirken yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen ve üç günde tamamlanan reklam filminin müziği Hakan Yeşilkaya’nın imzasını taşıyor.