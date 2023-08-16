Rekabet Kurulu, 30 Eylül 2021'de Sahibinden'in emlak, vasıta satış ve kiralama platform hizmetleri pazarındaki hakim durumunu veri taşınabilirliğini engelleme ve diğer yollarla kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin olarak resen soruşturma başlatmıştı.

Bugün ise söz konusu soruşturmanın kapsamında Sahibinden, Rekabet Kurulu karşısında sözlü savunma veriyor.



Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Soruşturma Heyetinin görüş belirtmesinden ve teşebbüslerin sözlü savunmasından önce yaptığı konuşmada, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hakkında çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı.



Küle’nin iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere söz verdiği Soruşturma Heyeti ise dosya kapsamında yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda Sahibinden’in kurumsal üyelerin emlak satış ve kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğuna karar verdi.



Soruşturma Heyeti, Sahibinden’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engelleyerek birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, söz konusu yöntemle ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili münhasırlık (sağlayıcının alıcıya sınırları tanımlanmış bir bölgede ya da bir müşteri grubu için ticari faaliyette bulunmaya yönelik getirdiği kısıtlamalar) uyguladığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı için hakim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine kanaat getirdi.



Soruşturma Heyeti, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Ceza Yönetmeliği uyarınca Sahibinden’e idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna ulaştı.



Heyet ayrıca ihlale konu eylemlerin, Sahibinden’in yıllık gayri safi gelirlerinin binde beşi ile yüzde üçü arasında bir oran esas alınabileceğine ve temel para cezasının bir katı oranında arttırılabileceğine kanaat getirdi.



Heyet, pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini teminen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren makul bir süre içerisinde ihlal konusu uygulamalara son verilmesi gerektiği, Sahibinden ile kurumsal üyeler arasında imzalanan sözleşmenin ihlal konusu hükümleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve ayrıca üyelerin kendi ilanlarının verisini etkin şekilde taşıyabilmelerinin mümkün hale getirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.



Rekabet Kurulu, söz konusu soruşturmanın sonucunu 15 gün içinde açıklayacak.