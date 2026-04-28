Kulüpten yapılan ayrılık açıklamasının ardından ortaya çıkan detaylara göre, Tedesco’nun kontratında “sezon sonunda ya da bitime 3 maç kala ayrılık durumunda 500 bin Euro ödeme yapılır” maddesi yer alıyordu. Bu madde doğrultusunda ödeme kısa sürede gerçekleştirildi.

Son yıllarda teknik direktör istikrarı yakalayamayan Fenerbahçe’de bu durum mali tablolara da yansıyor. Daha önce de yüksek tazminatlarla yolların ayrıldığı isimler, kulübün kasasından ciddi çıkışlara neden olmuştu. Tedesco ile yaşanan son ayrılık da bu zincirin yeni halkası oldu.

Öte yandan sahadaki tablo da beklentilerin uzağında kalmaya devam ediyor. Uzun süredir şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan sarı-lacivertliler, kritik virajlarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle ipi göğüsleyemiyor. Hem sportif hem de ekonomik anlamda yaşanan bu dalgalanma, camiada soru işaretlerini artırıyor.

Domenico Tedesco yönetiminde 45 maça çıkan Fenerbahçe, bu süreçte 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı. Ancak bu performans, beklentileri karşılamak için yeterli görülmedi.

Fenerbahçe’de şimdi gözler, yeni teknik direktörün kim olacağına ve kulübün hem saha içinde hem de mali anlamda nasıl bir yol haritası çizeceğine çevrildi.