Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe
Maçtan Dakikalar
8. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda İrfan Can Kahveci ortayı yaptı, ön direkte Samet'in tek dokunuşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
13. dakikada Samet'in rakipten kaptığı topu önünde bulan Dzeko ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ
ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Ertaç topu iki hamlede kontrol etti.
19. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vurulta top üstten dışarı gitti.
30. dakikada Adana Demirspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan
sol çizgiden ortaladı, M'Baye Niang'dan seken topu kale sahasında Ferdi uzaklaştırdı.
42. dakikada topla buluşan Tadic'in pasında Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Yerden seken top direğin hemen yanından dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahasına açılan ortada Dzeko sol köşeden gelişine vurdu. Top kaleci Ertaç’ta kaldı.
47'DİREK! Adana Demirspor'da Andrew Gravillon şansını çok uzaklardan denedi ancak top direğe çarpıp auta çıktı.
48'Ev sahibi takımda Yusuf Sarı, sağ kanattan hızla ceza sahasına girip şut denedi, top auta çıktı.
51'Sol kanattan hızlı hücum şansı yakalayan Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan, içeri yerden ortaladı. Niang bu topa dokunamadı.
68'Adana Demirspor sol kanattan gelmek istedi ancak Yusuf Erdoğan'ın pası hızlı. Aut.
71'Adana Demirspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Belhanda'nın pasında Samet araya girdi.
Hakemler: Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Y. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang
Yedekler: Shahruddin, Tayfun, İzzet, Michut, Dorukhan, Nani, Barasi, Cisse, Stambouli, Balotelli
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedekler: İrcan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı Kartlar: Crespo (Fenerbahçe)