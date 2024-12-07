Altın Düşüşte, Dövizde Hafif Artış

Altın yatırımcıları bu hafta düşüşle karşılaştı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,47 azalarak 2.951 TL’ye, Cumhuriyet altını ise yüzde 0,52 kayıpla 20.010 TL’ye geriledi. Çeyrek altın da yüzde 0,46 düşüşle 4.943 TL’den işlem gördü.

Döviz tarafında ise ABD doları yüzde 0,24 yükselerek 34,78 TL’ye, euro ise yüzde 0,67 artışla 36,91 TL’ye çıktı. Döviz yatırımcıları, bu hafta sınırlı bir kazanç elde etti.

Fonlar ve Emeklilik Yatırımcıları İçin Pozitif Görünüm

Yatırım fonları genelinde yüzde 1,53’lük bir artış yaşanırken, en yüksek kazancı yüzde 3,18 ile "Hisse Senedi" fonları sağladı. Emeklilik fonları da yüzde 1,59’luk değer artışıyla yatırımcılarına olumlu bir hafta yaşattı.

Genel Değerlendirme

Bu hafta, Borsa İstanbul yatırımcıları en yüksek kazancı elde ederken, döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik daha sınırlı bir görünüm sergiledi. Hisse senedi fonlarının gösterdiği güçlü performans ise yatırımcıların dikkatini çekti.

Ekonomide dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde, piyasalardaki güncel gelişmeleri takip ederek yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz.