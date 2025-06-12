Kurban Bayramı öncesinde etkisini gösteren kavurucu yaz sıcaklıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde termometrelerin 30 dereceyi aşmasıyla devam edecek. Ancak hafta sonunda bu sıcaklıklara yer yer yağmur eşlik edecek.

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgeleri, Afyonkarahisar ve Denizli çevresi ile Antalya’nın iç kesimleri sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Ayrıca Ankara’nın kuzey ve batısı ile Eskişehir’in doğusunda da yerel yağışlar görülecek.

Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Hafta sonu boyunca ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunması, yağışların etkili olacağı bölgelerde ise sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

Vatandaşlar, hafta sonu planlarını yaparken yağışları göz önünde bulundurmalı, gerekli tedbirleri alarak sağanak yağışların olumsuz etkilerinden korunabilir.