Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olarak atanacağı, Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu başkanlarının görevlerine son verileceğine yönelik iddiaları yalanlayan Bakanlık, "Bu haberler spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı uydurmalardır" dedi.

Söz konusu haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği iddia edilmişti.

Ayrıca Exim Bank Genel Müdürü ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akbel ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın görevlerine son verileceği de öne sürülmüştü.

Bakanlıktan iddialara yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."