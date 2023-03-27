İş dünyasından bir yıldız kaydı! Yapı Merkezi’nin kurucusu Dr. Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti

22. dönem CHP İstanbul Milletvekilliği yapan Dr. Ersin Arıoğlu, müteahhitliğin dışında raylı sistemler, boru üretimi ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren Yapı Merkezi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Ersin Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında önemli projelere imza attı.

1965 yılından bugüne inşa edilen 4.200 km'nin üzerinde ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon yapılırken 10 bin km su sızdırmaz boru ile 55 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletilmesi gibi faaliyetler yürüttü.

ERSİN ARIOĞLU KİMDİR?

Ersin Arıoğlu, 1940 yılında İstanbul’da hayata geldi. 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak tamamldı. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatına devam etti.

Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul’da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’yi kurdu. 1969’dan Kasım 2002'ye kadar bu şirketin başkanlığını yaptı. Kasım 2002’de TBMM’ye milletvekili olarak seçildi. Temmuz 2007’den itibaren Yapı Merkezi Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.

Arıoğlu, çeşitli alanlardaki katkıları dolayısıyla nişan ve özel beratlarla takdir edilmiş ve Fahri Doktor Derecesi ile taltif olunmuştur. 1995-2002 döneminde İstanbul Bilim Merkezi Vakfı'nın başkanlığını yapmıştır.

1996’da Slovenya Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmıştır. 1997-2008 yılları arasında Uluslararası Kriz Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

1997’de Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, inşaat mühendisliğinde kalite geliştirilmesi ve Türkiye’de bilim merkezleri fikrinin teşvikinde gösterdiği liderlik dolayısıyla Fahri Doktor nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Kasım 2002’de Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul’u temsilen TBMM’ye milletvekili olarak seçildi. 2008-2012 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevinde bulunmuştur. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet üyeliğini 2008 yılından beri sürdürmektedir. Arıoğlu, 2011 yılından beri Türkiye Müteahhitler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Etik Kurulu Başkanı'dır.

Ekovitrin Medya Graba olarak Yapı Merkezi ailesine başsağlığı diliyoruz.