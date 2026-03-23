Uzmanlar, bu hareketin “jeopolitik risk artarsa altın yükselir” denkleminin artık tek başına geçerli olmadığını belirtiyor. İran savaşı ve enerji fiyatlarındaki artış, özellikle Fed gibi merkez bankalarının şahin para politikası endişelerini artırıyor. Faiz getirisi olmayan kıymetli metaller de bu ortamda baskı altında kalıyor.

Altındaki düşüş, ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, piyasaların artık doğrudan çatışmalara değil, çatışmanın enflasyon ve faiz üzerindeki etkilerine odaklandığını gösteriyor. Petrol fiyatlarının yükselişi, enflasyon endişelerini artırırken, faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi de altını baskılıyor. Ayrıca panik anlarında yatırımcıların likidite yaratmak için en kolay sattıkları varlıklar arasında altın bulunuyor.

Gümüş ise daha hassas bir performans sergiliyor. Değerli metal olmasının yanı sıra sanayide de kullanılan gümüş, ekonomik büyüme beklentilerine duyarlı. Bu nedenle gümüş, piyasadaki bozulmalara altından daha sert tepki verebiliyor. Yine de Çin’den gelen talep, solar sektöründeki kullanım ve fiziki alım ilgisi gümüşü desteklemeye devam ediyor.

Platin tarafında düşüş daha belirgin. Kısa vadede baskı güçlü olsa da uzun vadede arz kısıtları önemli bir destek unsuru. Yeni maden yatırımlarının sınırlı olması ve üretimdeki sıkıntılar, platin için gelecekte hızlı toparlanma potansiyeli yaratıyor.

Paladyum düşüş kaydetse de diğer metallere kıyasla daha sınırlı. Bu, satışın az yoğun olduğunu gösteriyor; metalin arz tarafındaki sıkışıklık ise kırılganlığını sürdürüyor.

Analistler, bugün gözlenen sert satışın “kıymetli metallerin hikâyesi bitti” anlamına gelmediğini vurguluyor. Daha çok piyasanın yeni bir dengeye uyum sağlama süreci yaşadığına işaret ediyor. Güvenli liman özelliği otomatik işlemiyor; hangi metalin ne kadar korunma sağlayacağı, savaşın enerji fiyatlarına ve enerji fiyatlarının enflasyon ile faiz üzerindeki etkilerine bağlı olarak değişiyor.

Özetle, satışlar sert olsa da bu süreç yeni liderlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Piyasada kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli fırsatlar halen mevcut.