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İngiliz vatandaşı turistten küstah hareket: Kadın polisi gösterip "Bunu bana göndersenize" dedi

ANTALYA'da, Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), kadın polise ahlaksız teklifte bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan turistin 'Köpeğe ısırtıldım' yalanı ise pes dedirtti.

Gündem 03.05.2021, 16:46 03.05.2021, 18:06

Türk halkı tam kapanmada sokağa çıkamazken turistler kendilerine tanınan ayrıcalıkların verdiği özgüvenle haddi aşan hareketler sergilemekten çekinmiyor.

Bu olaylardan biri de Antalya'da yaşandı..

Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turist: Beğendim, bana göndersene

Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dedi.

Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turist: Beğendim, bana göndersene

Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi.

Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turist: Beğendim, bana göndersene

Canlı yayına başladı: Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turist: Beğendim, bana göndersene

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. 

Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turist: Beğendim, bana göndersene

"Polisler köpek ısırttırdı" yalanı
Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. 

Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turist: Beğendim, bana göndersene

Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turist: Beğendim, bana göndersene

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

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