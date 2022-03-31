Akbank Kur Korumalı Mevduat Faizi Oranları Ne Kadar?

Buna göre kur korumalı mevduat faizi oranları yatırımcının yatırımını korumaya devam ederken, ayrıca kurda yaşanacak artışa göre de Türk Parasına yatırım yapanlar aradaki farkın yüksek olması durumunda güncel kura göre işlem yapacak.

Kur korumalı mevduat hesabı Türk Lirasının değer kazanması ve yatırımcının da güvende olması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya alınmıştır. 21 Aralık’ta açıklanan yeni rekabetçi uygulamada son hesap açılış tarihi ise 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Ayrıca 3, 6, 9 ve 12 aylık mevduat hesapları açılabiliyor. 370 günden fazla olmamak üzere açılabilen kur korumalı mevduat hesaplamaları, yalnızca yurt içi yerleşikler tarafından açılabiliyor.

Kur korumalı mevduat faizi oranları

Türkiye'nin köklü bankalarından Akbank, kur korumalı mevduat hesaplarında vermiş olduğu yüksek faiz oranıyla, yatırımcıların odağı durumda. Akbank farklı tutarlara göre değişen faiz oranları veriyor.

Mobil ve şube ayrımı olmadan 3, 6, 9 ve 12 aya kadar USD, EUR ve GBP döviz cinsinden hesap açılabiliyor.

Mobil işlemlerin kolaylığı göz önüne alındığında, oldukça avantajlı olan Akbank, kur korumalı mevduat faizi oranları ile de yine müşterilerinin yatırımlarını korumaları ve yüksek faiz oranları elde etmelerini sağlıyor.

Kur korumalı mevduat faizi hesaplaması nasıl yapılır?

Sıklıkla merak edilen konuların başında ise kur korumalı mevduat faizi hesaplama işleminin nasıl yapılacağı geliyor. Normal mevduat hesaplarına ile aynı olan bu sistemde tek fark, döviz cinsinde olası yükselmelere karşın, mevduat bitimi tarihinde kurun güncel olması durumunda, ayrıca aradaki farkında yatırımcıya verilmesi üzerine uygulanıyor. Özetle aşağıda örnek olarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Hesap açıldığı tarihte yatırım oranı 100 bin TL, USD (diğer döviz cinsleri için güncel kur belirlenmeli) 12 TL ise ve faiz oranı 12 aylık 17 ise eğer;

12 aylık vadeli hesap kapanış tarihinde dolar 11 TL olması durumunda, %17'lik vadeli faiz ile birlikte 100 bin + 17 bin TL alınıyor.

12 aylık vadeli hesap kapanış tarihinde dolar 12 TL olması durumunda, %17'lik vadeli faiz ile birlikte 100 bin + 17 bin TL alınıyor.

12 aylık vadeli hesap kapanış tarihinde dolar 13 TL olması durumunda, %17'lik vadeli faiz ile birlikte 100 bin + 17 bin TL + kur farkından oluşan oran alınıyor.

Sonuç olarak seçilen döviz cinsinin, hesap açılış tarihindeki kur oranı ile kapanış tarihindeki kur oranı farkı yatırımcıya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödeniyor.