Ticaret Bakanlığı’nın duyurduğu sistem güncelleme çalışması, 17 Kasım Pazar saat 00.00'da başlattığı NCTS Faz 5 güncellemesi planlanan 10 saatlik sürede bitirilemedi. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan gümrüklerinde 2 gündür bekleyen lojistik firması araçları, 18 Kasım Pazartesi günü de sistem açılamadığı için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Türk firmalarının Avrupa’da terminli olarak taahhüt ettiği gıda ürünleri de dahil bütün ürünler yurt dışına çıkış yapamıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği, Avrpa Serbest Ticaret Birliği üye ülkeleri, Birleşim Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna'nın taraf olduğu 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesi uyarınca, gümrük idarelerinde kullanılan NCTS'nin (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) güncel versiyonu olan Faz 5'in devreye alınacağı belirtilmişti.

İhracat yapan firmalar, lojistik şirketleri ile anlaşarak ürünlerini genellikle karayolu ile Avrupa’ya gönderiyor. AB transit sistemine entegre olan Türkiye, ülkemizde düzenlenen uluslararası (AB müktesebatı sistemi ile) düzenlenen NCTS belgesi ile hangi ülke ve şehrine gidilecek ise oraya kadar AB ülkelerinden geçerek kolayca ürün teslimatı yapabiliyor. Ancak 10 saatlik güncellemenin 31 saat daha gecikmesi ile hafta sonunu gümrüklerde geçiren tırcılar halen yola çıkamadılar.

Ticaret Bakanlığı’ndan, yaşanan sıkıntı ile alakalı olarak lojistik şirketlerine bir açıklama da yapılmadı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği yetkilileri, bütün gümrük kapılarında Avrupa Birliği’ne gidecek araçların 2 gündür beklediğini, problemin bir an çözülmesini istediler.

Bu arada güncelleme bitmediğinden Türkiye’ye Avrupa’dan giriş yapacak boş veya dolu araçlarda gelemiyor. Bu durum yükleme ve just in time (eş zamanlı) çalışanların düzenini de bozdu.