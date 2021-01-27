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Kahve alırken bunlara mutlaka dikkat edin!

Uzmanlar, pandemide evlerde paket kahve tüketiminin arttığına ve kahveseverlerin paket kahve satın alırken bir takım ayrıntılara dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Güncel 27.01.2021, 15:21
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Kahve alırken bunlara mutlaka dikkat edin!

Kafe ve restoranların pandemi sürecinde uygulanan önlemler çerçevesinde sadece al-götür servis sistemine geçmeleri, kahveseverleri mağazadan ve online kanallardan paket kahve alımına yöneltti. Kahve keyfinden vazgeçmek istemeyenler, ister çekirdek ister öğütülmüş olarak paket kahve satın alarak nitelikli kahve keyfini evlerine taşıyor.  

Paket kahve alırken dikkat edilmesi gereken bir takım unsurlar bulunuyor. Farklı damak zevklerine hitap eden birçok kahve çeşidinin bulunması, kahve tutkunlarını bu konuda detaylı araştırmalar yapmaya yönlendiriyor. Kaave Roastery Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Saruhan, paket kahve satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıkladı: “Öncelikle harman veya tekli origin kahvelerden tercih edeceğiniz kahve çeşidini belirlemelisiniz. Tekli origin kahveler tek bir ülke çekirdeğinden elde edilirken, harman kahveler ise birden fazla çeşit çekirdeğin kavrulması sonucu oluşturulan kahvelerdir. Genellikle “blend (harman)” olarak tanımlanırlar.”

Kahve paketleri albenili olsa da önemli olanın içerik olduğuna ve paket üzerinde ne kadar çok ayrıntı varsa, o oranda kaliteli ürüne ulaşıldığına değinen Zeynep Saruhan, şu 6 maddenin de altını çizdi:

Tarih 

Satın aldığınız kahve paketlerinin üzerinde sadece son kullanma tarihi değil, kavurulma ve paketlenme tarihi de bulunmalıdır. Genellikle 12-24 ay uzunluğunda son kullanma tarihi bulunur.

Menşei 

Satın alacağız kahve tekli origin bir kahve ise mutlaka menşei bulunmalıdır. Kahve çekirdekleri yetiştirildikleri coğrafyanın adını alırlar. Eğer satın alacağınız kahve harman (blend) bir kahve ise mutlaka tadım notalarına dikkat etmeniz gerekmektedir.

İzlenebilirlik

Kahve çekirdeklerinin hangi ülkeden geldiği, hangi yükseklikte yetiştiği, hangi işleme metodu kullanıldığı bilgileri kahvenin tat profili açısından önem arz etmektedir. Kahve ne kadar izlenebilir olur, her aşamadaki sorumlular ne kadar bilinirse kalite de o kadar artar. Üreticiden perakendeciye kadar uzanan aşamalara dikkat edilirse, fiyatlandırma da o kadar adil olur.

Kavrulma Düzeyi

Kavrulma düzeyini bilmek faydalıdır. Ancak kavrulma ile ilgili bilgiyi verirken kullanılan sözcükler her firma için standart değildir. O yüzden kahve paketlerinin üzerinde yer alan demleme önerileri önem kazanmaktadır. (Örneğin; espresso, filtre kahve veya Türk kahvesi ibareleri) Hangi kahveyi alacağınızdan emin değilseniz satıcıdan öneri istemek daha doğru olacaktır.

Beklenen Tatlar

Kahvenin hangi işlemlerden geçtiği ve ortaya çıkması gereken lezzete dair bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalıdır. Hatta kahvenin yetiştiği yükseklik gibi bilgiler de bulunuyorsa, bu bilgi tüketicinin kahvenin kalitesini anlamasına yardımcı olur.

Tek Yönlü Kapak(Valfli Ambalaj)

Kahve kavrulma işlemi sırasında karbondioksit açığa çıkar. Eğer kahve, paketinde korunmayıp dışarı karbondioksit çıkıyor ve içeriye oksijen girişi oluyorsa, kahve çekirdeklerindeki kompleks aromalar kaybolabilir. Tek yönlü kapakları olan ambalajlar sayesinde içeriye hava girmez, fakat kavrulmadan sonra açığa çıkan karbondioksit paketten atılır.

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