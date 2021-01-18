banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!

İHA’larda Olduğu Gibi Farklı Yüksek Teknolojili Ürünlerde Markalaşabilmeliyiz

Global Bilişim Derneği’nin (BİDER) düzenlediği çevrim içi etkinlikte konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy; yerli kaynaklarla uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek kalitede yüksek teknolojili milli ürünler üretilmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Güncel 18.01.2021, 14:10
4
İHA’larda Olduğu Gibi Farklı Yüksek Teknolojili Ürünlerde Markalaşabilmeliyiz

BİDER’in çevrim içi etkinliğinin moderatörlüğünü derneğin yönetim kurulu üyeleri Hüsnü TavlaşSamet Bayrakcı ve Arzu Tufan yaptı.

BİDER Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürsoy, toplantıda yaptığı konuşmada, “Endüstri 4.0”ın siber fiziksel robotlar dünyası ile bizleri tanıştıracağını, dördüncü sanayi devriminin belli alanlarda tanımlı iş pozisyonlarının sonlanmasına yol açacağından, buralarda işsizlik oluşma ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi.

Gürsoy, mevcut iş gücüne farklı alanlarda yetkinlik kazandırılarak, işsizlik yerine yeni kariyerler edinmelerinin temin edilebileceğini ifade ederek, “İş gücünün yetkinlik dönüşümü bizler için hayati olacak. Eğitim bugüne kadar olduğundan çok daha önemli olacak, formatı ve eğitim yöntem ve teknikleri daha da gelişecek.” dedi.

Gelecekte yetkinlik tabanlı diploma, sertifika ve rozet eğitimlerinin öne çıkacağı bir dönem olacağını değerlendiren Gürsoy, değişim hızında ve değişimlerin büyüklüklerindeki artışların yeni mezunların yaşam döngülerince 8-10 farklı kariyer edinme ihtiyacını ortaya çıkaracağını belirtti.

İnsanların hayatında eğitimin vazgeçilmez bir noktada olacağı gerçeğinin her zaman ortaya koyulduğuna dikkati çeken Gürsoy, şunları kaydetti:

“Eğitim sistemi blended veya flipped diyeceğimiz hibrit modellerle öğrenme yönetim sistemleri (LMS) aracılığıyla yapılmaya devam edilecek. Ancak zamanla; LMS, öğrenme eğilimlerini profilleyerek bireysel öğrenmeyi arttıracak öğrenme tecrübeleri platformuna (LXP) dönüştüğünü göreceğiz. Yükseköğretim sisteminin 3 yıllık lisans ve lisans eğitimine entegre ve yüksek lisans eğitimleriyle uzmanlaşacak bir formata dönüşmesini bekliyorum. Böylece herkese her şeyi öğretmek yerine altyapıyı inşa ederek uzmanlık alanlarında odaklaşmaya geçilmesini arzu ederim.”

Prof. Dr. Gürsoy, başarılı bir yükseköğretim yolculuğu ve kariyer serüveni için ilk ve en önemli adımın üniversite ve program tercihi olduğuna inandığını belirtti.

“Başarısız insan yok, yanlış tercih yapmış insanlar var” yaklaşımıyla bireye özgü doğru tercihlerin öne çıkması gerektiğini vurgulayan Gürsoy, “Bunun için tavsiyem bilimsel kişilik envanterlerinin daha yaygın kullanılması olacaktır. Liseden itibaren davranışsal olgunluk yaşı kabul edilen 16 yaş üstündeki öğrencilere mesleki eğilim testlerinin yapılması faydalı olacaktır. Öğrencinin güçlü yönleri keşfedilerek bunlar üzerinde üniversite ve program tercihleri inşa edilmelidir. Bu amaçla İstanbul Okan Üniversitesi olarak bunu ücretsiz olarak adaylarımıza sunuyoruz. Bireye göre tasarlanmış müfredat yapılarına geçmek de yakın zamanlarda hayal olmayacak. Ne okuduğunuz kadar neyi nasıl okuduğunuzun çok daha öne çıkacağı bir döneme giriyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Çevrim içi etkinliğin sonuna katılan BİDER Başkanı Şenol VatanseverProf. Dr. Gürsoy’a destekleri ve aktardığı bilgiler için teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler, iş dünyası ve öğrenciler arasında etkileşiminin ve iş birliğinin artmasının gençlere yeni kapılar açabileceğini kaydeden Vatansever, derneğin yapacağı çalışmalar ve “BİDER Akademi” ile bu süreçte önemli rolünün olacağına dair inancını ifade etti.

Vatansever, yerli ve milli teknolojilerin teşvik verilerek desteklenmesi yerine kamu kurumları tarafından satın alınmasının ve kullanılmasının daha değerli olduğunu söyledi. Böylece referans konusunda da rahatlayacak girişimlerin, markalarını global pazarlara açmasının ve ihracat yapmasının yolunun açılacağını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12