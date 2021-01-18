İHA’larda Olduğu Gibi Farklı Yüksek Teknolojili Ürünlerde Markalaşabilmeliyiz

BİDER’in çevrim içi etkinliğinin moderatörlüğünü derneğin yönetim kurulu üyeleri Hüsnü Tavlaş, Samet Bayrakcı ve Arzu Tufan yaptı.

BİDER Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürsoy, toplantıda yaptığı konuşmada, “Endüstri 4.0”ın siber fiziksel robotlar dünyası ile bizleri tanıştıracağını, dördüncü sanayi devriminin belli alanlarda tanımlı iş pozisyonlarının sonlanmasına yol açacağından, buralarda işsizlik oluşma ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi.

Gürsoy, mevcut iş gücüne farklı alanlarda yetkinlik kazandırılarak, işsizlik yerine yeni kariyerler edinmelerinin temin edilebileceğini ifade ederek, “İş gücünün yetkinlik dönüşümü bizler için hayati olacak. Eğitim bugüne kadar olduğundan çok daha önemli olacak, formatı ve eğitim yöntem ve teknikleri daha da gelişecek.” dedi.

Gelecekte yetkinlik tabanlı diploma, sertifika ve rozet eğitimlerinin öne çıkacağı bir dönem olacağını değerlendiren Gürsoy, değişim hızında ve değişimlerin büyüklüklerindeki artışların yeni mezunların yaşam döngülerince 8-10 farklı kariyer edinme ihtiyacını ortaya çıkaracağını belirtti.

İnsanların hayatında eğitimin vazgeçilmez bir noktada olacağı gerçeğinin her zaman ortaya koyulduğuna dikkati çeken Gürsoy, şunları kaydetti:

“Eğitim sistemi blended veya flipped diyeceğimiz hibrit modellerle öğrenme yönetim sistemleri (LMS) aracılığıyla yapılmaya devam edilecek. Ancak zamanla; LMS, öğrenme eğilimlerini profilleyerek bireysel öğrenmeyi arttıracak öğrenme tecrübeleri platformuna (LXP) dönüştüğünü göreceğiz. Yükseköğretim sisteminin 3 yıllık lisans ve lisans eğitimine entegre ve yüksek lisans eğitimleriyle uzmanlaşacak bir formata dönüşmesini bekliyorum. Böylece herkese her şeyi öğretmek yerine altyapıyı inşa ederek uzmanlık alanlarında odaklaşmaya geçilmesini arzu ederim.”

Prof. Dr. Gürsoy, başarılı bir yükseköğretim yolculuğu ve kariyer serüveni için ilk ve en önemli adımın üniversite ve program tercihi olduğuna inandığını belirtti.

“Başarısız insan yok, yanlış tercih yapmış insanlar var” yaklaşımıyla bireye özgü doğru tercihlerin öne çıkması gerektiğini vurgulayan Gürsoy, “Bunun için tavsiyem bilimsel kişilik envanterlerinin daha yaygın kullanılması olacaktır. Liseden itibaren davranışsal olgunluk yaşı kabul edilen 16 yaş üstündeki öğrencilere mesleki eğilim testlerinin yapılması faydalı olacaktır. Öğrencinin güçlü yönleri keşfedilerek bunlar üzerinde üniversite ve program tercihleri inşa edilmelidir. Bu amaçla İstanbul Okan Üniversitesi olarak bunu ücretsiz olarak adaylarımıza sunuyoruz. Bireye göre tasarlanmış müfredat yapılarına geçmek de yakın zamanlarda hayal olmayacak. Ne okuduğunuz kadar neyi nasıl okuduğunuzun çok daha öne çıkacağı bir döneme giriyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Çevrim içi etkinliğin sonuna katılan BİDER Başkanı Şenol Vatansever, Prof. Dr. Gürsoy’a destekleri ve aktardığı bilgiler için teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler, iş dünyası ve öğrenciler arasında etkileşiminin ve iş birliğinin artmasının gençlere yeni kapılar açabileceğini kaydeden Vatansever, derneğin yapacağı çalışmalar ve “BİDER Akademi” ile bu süreçte önemli rolünün olacağına dair inancını ifade etti.

Vatansever, yerli ve milli teknolojilerin teşvik verilerek desteklenmesi yerine kamu kurumları tarafından satın alınmasının ve kullanılmasının daha değerli olduğunu söyledi. Böylece referans konusunda da rahatlayacak girişimlerin, markalarını global pazarlara açmasının ve ihracat yapmasının yolunun açılacağını sözlerine ekledi.