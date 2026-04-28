Sabah saatlerinde gara gelen hızlı trenin test sürücünün ilk seferini vatandaşlar da ilgiyle takip etti.



Ulaşım süresi kısalacak

Hattın tamamlanmasıyla birlikte Edirne ile İstanbul arasındaki ulaşım süresinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. Proje sayesinde hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığında kapasite artışı sağlanacak.



Bölge için stratejik yatırım

Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan demiryolu ağının en önemli projeleri arasında gösterilen hat, Edirne ve Trakya bölgesi açısından büyük önem taşıyor. Deneme seferlerinin ardından teknik testlerin tamamlanmasıyla hattın hizmete açılması bekleniyor.