Hareket, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Gurur Tablosuna Bir Proje Daha Ekledi

Güçlü makine ekipman parkı, uzman kadrosuyla sunduğu yenilikçi mühendislik çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla sektörün lider kuruluşu Hareket, başarıyla tamamladığı projelere Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de ekledi. Hareket, projede ilk olarak köprünün ayak temellerini oluşturacak ağırlıkları 700-750 ton arasında değişen, 26 metre yüksekliğindeki çelik şaftların yüklemesini gerçekleştirdi. Ardından köprünün toplam ağırlığı yaklaşık 60 bin ton olan 87 adet tabliyesinin Gölcük’ten Gelibolu'ya taşınması sırasında yükleme ve tahliye işlemini tamamladı.

Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde üzerlerine düşen görevi başarıyla tamamlamanın gururunu taşıdıklarını söyleyen Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, şu değerlendirmede bulundu: “Sektördeki gücümüzü ortaya koyan bir projeyi daha başarıyla tamamladık. Türkiye için son derece kıymetli olan 1915 Çanakkale Köprüsü için taşıdığımız yükler, boyutları itibarıyla riskli yüklerdi. Bunları emniyetle taşıyabilmek uzmanlık ve güçlü bir makine parkı gerektiriyor.”