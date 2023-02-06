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Bakan Koca: “Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor”
Fatih Kısaparmak'tan çağrı: "Seçim yardımı alacak partilere ayrılan bütçe, deprem yaralarının sarılmasına aktarılsın..."
Ünlü müzisyen FatihKısaparmak instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Madem ki 85 milyon tekyürek... O halde, seçim yardımı alacak partilere ayrılan bütçe, deprem yaralarının sarılmasına aktarılsın..." ifadelerini kullandı.
Güncel 06.02.2023, 23:59
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. 81 ilden deprem bölgesine yardım yağarken, Kızılay'ın yaptığı kan çağrısı sonrası birçok ilde vatandaşlar kan alma araçları ve merkezlerin önünde kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar sürerken sanat camiasından da yardım çağrıları sürüyor. Ünlü sanatçı Fatih Kısaparmak da instagram hesabından bir çağrıda bulundu. Kısaparmak yaptığı çağrıda "Madem ki 85 milyon tekyürek... O halde, seçim yardımı alacak partilere ayrılan bütçe, deprem yaralarının sarılmasına aktarılsın..." ifadelerini kullandı.