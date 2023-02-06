Fatih Kısaparmak'tan çağrı: "Seçim yardımı alacak partilere ayrılan bütçe, deprem yaralarının sarılmasına aktarılsın..."

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. 81 ilden deprem bölgesine yardım yağarken, Kızılay'ın yaptığı kan çağrısı sonrası birçok ilde vatandaşlar kan alma araçları ve merkezlerin önünde kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar sürerken sanat camiasından da yardım çağrıları sürüyor. Ünlü sanatçı Fatih Kısaparmak da instagram hesabından bir çağrıda bulundu. Kısaparmak yaptığı çağrıda "Madem ki 85 milyon tekyürek... O halde, seçim yardımı alacak partilere ayrılan bütçe, deprem yaralarının sarılmasına aktarılsın..." ifadelerini kullandı.