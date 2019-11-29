Ekopazar'da bu hafta: 30 Kasım Cumartesi 12.00'de

Ekopazar 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Saat 12.00’de Beyaz TV ekranlarında olacak.
EKOVİTRİN 18. YILIN STARLARI ÖDÜL TÖRENİ
EKOVİTRİN DERGİSİ’NİN BU YIL 18’İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI YILIN STARLARI ÖDÜL TÖRENİ, 23 KASIM’DA SAHİPLERİNİ BULDU. YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN KATILIMIN YÜKSEK OLDUĞU TÖREN, TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ’NİN DIŞ TİCARET KOMPLEKSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. EKONOMİ VE İŞ DÜNYASININ OSCAR’I NİTELİĞİNDEKİ ÖDÜLLER BU YIL 29 KATEGORİDE VERİLDİ. TÖRENDEN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
DECORIUM CAMA HAYAT VERİYOR
YAŞANTIMIZA RENK KATAN CAMI ÇEŞİTLİ TEKNİKLERLE İŞLEYEREK DAHA DA GÜZELLEŞTİREN DECORIUM, GELENEKSEL TASARIMLARIN YANI SIRA ÇAĞDAŞ DESENLERLE CAM OBJELERİ ALTIN, GÜMÜŞ, KESME VE DİĞER SÜSLEMELERLE BEZEYEREK GÜNLÜK YAŞANTIMIZA DAHA DA RENK KATIYOR. DECORIUM’UN BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
FRİGOPAK İHRACAT REKORLARI KIRIYOR
KURULDUĞU 1984 YILINDAN GÜNÜMÜZE DONDURULMUŞ VE KONSERVE MEYVE SEBZE ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN FRİGOPAK FİRMASININ İNEGÖL’DE BULUNAN DEV ÜRETİM TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİK. FİRMANIN KURUCUSU VE AYNI ZAMANDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI DUAYEN SANAYİCİ HAYDAR GÜÇLÜ, EN SON FAALİYETLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATTI.
“IN COUTURE BY KIWI” MODASEVERLERLE İSTANBUL’DA BULUŞTU
İSTANBUL’DA YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN ABİYE GELİNLİK DAMATLIK VE MODA FUARI FASHIONIST, SEKTÖRÜN ÖNEMLİ MARKALARINI BULUŞTURDU. ABİYE GİYİMDE KENDİNİ İSPATLAMIŞ FİRMALARDAN BİRİ HALİNE GELEN İN COUTURE BY KIWI, FUARDA YENİ ÜRÜNLERİYLE GÖZ DOLDURDU.
DENİSS MODA, ŞIK TASARIMLARIYLA GÖZ DOLDURDU
ABİYE GELİNLİK DAMATLIK VE MODA FUARI FASHIONIST’TE DENİSS MODA STANDINI ZİYARET ETTİK VE TASARIM HARİKASI KIYAFETLERİ GÖRÜNTÜLEDİK. GÖZ KAMAŞTIRAN DESENLERİYLE DENISS MODA BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ÖNDER OTO SERVİS HİZMETTE SINIR TANIMIYOR
UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE, HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA, KAZA YAPTIĞIMIZDA VE DA RUTİN PERİYODİK BAKIM ZAMANI GELDİĞİNDE ARACIMIZI MUTLAKA SERVİSE GÖTÜRÜYORUZ.
DOĞRU OTO SERVİS SEÇİMİ, ARACIN PERFORMANSI VE ARAÇ İÇİNDEKİLERİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR. ALANINDA UZMAN EKİBİYLE KURULDUĞU YILDAN BÜGÜNE MÜŞTERİLERİNDEN TAM NOT ALMIŞ OLAN ÖNDER OTO SERVİS, BU HAFTA EKOPAZAR’DA.