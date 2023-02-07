Depremde can kaybı sayısı 5 bin 434 'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depremin bilançosu ve yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamasında “Bu kez felaketin boyutu çok büyük. Deprem yüzölçümü olarak çok geniş bir alanı zorlu bir coğrafyayı vurdu. Bölgede hava şartları son derece zorlu. Bu sebeple gerekli ekipman ve kurtarma ekipleri depremden zarar gören merkezlere büyük emeklerle ulaşabildiler. Şu an bulunduğumuz Hatay'da 2749 binanın yıkıldığını tespit ettik. Sayının daha da artacağını düşünüyoruz. 2902'si arama kurtarma personeli farklı kurumlardan 9823 kişi görev yapıyor. Şu saate kadar Hatay'da enkazdan kurtarılanların sayısı 1846 kişi oldu. Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık 2 katına yükseltmiş olacağız. Çalışmalar devam ettikçe depremin yaşattığı yıkım daha da net ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Depremdeki son durumu il il açıklayan Bakan Koca, “Hatay 1647 vefat, 6200 yaralı, Maraş 1243 vefat 5 bin yaralı, Antep 504 vefat 4809 yaralı, Şanlıurfa 127 vefat, 2551 yaralı, Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı, Adana 167 vefat, 3993 yaralı, Adıyaman 896 vefat 400 yaralı, Malatya 201 vefat 4900 yaralı, Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı, Kilis 22 vefat 518 yaralı, Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Ne yazık ki toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şunları kaydetti: “Yaralılarımız için diğer illerimizden deprem bölgesine 1124 ambulans, 243 UMKE timi ile birlikte 6030 acil sağlık personeli görevlendirdik. Hastanelerimizi 1201'i uzman hekim olmak üzere 2924 sağlık çalışanımızla takviye ettik. Deprem bölgesinde 78 adet acil müdahale ünitesi ve ağır iklim çadırı kurduk.”