Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Zafer Kupası Basketbol Turnuvası, Ege Bölgesi'nden genç sporcuları Denizli'de buluşturdu. Üç gün süren turnuvada 20 takım ve yaklaşık 300 sporcu, dostluk ve centilmenlik içinde mücadele etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 30 Ağustos Basketbol Zafer Kupası sona erdi. 3 gün süren turnuva; Denizli'nin yanı sıra Aydın, Manisa ve Muğla illerinden gelen spor kulüplerini ve genç yetenekleri aynı parkede buluşturdu.

20 takım ve 300 sporcu parkede ter döktü

Yenişehir Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile Atatürk Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon yoğun bir katılım ve heyecana sahne oldu. U-14 ve U-16 yaş gruplarında kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği turnuvaya, toplam 20 takım ve yaklaşık 300 genç sporcu katıldı. Manisa'dan Lider Spor; Aydın'dan Didim Sportek Spor Kulübü, Söke Basket Spor Kulübü, Kuşadası Kask Spor Kulübü, Buharkent Belediye Spor Kulübü; Muğla'dan Datça Belediye Spor Kulübü ile Denizli'den Denizli Basket, Denizli Yıldızlar Basket Takımı, Denizli Servergazi Basket Takımı ve Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü takımları parkede ter döktü.

Dostluğun kazandığı final töreni

Sıralama ve derece rekabetinden ziyade dostluğun, centilmenliğin ve spor kültürünün aşılandığı turnuvada kazanan tüm sporcular oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törende, tüm takımlara ve genç sporculara anı madalyaları ile kupaları takdim edildi. Başarılarıyla göz dolduran genç sporcular ödüllerini, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya'nın elinden alırken, yaşanan gurur ve mutluluk dikkatlerden kaçmadı.