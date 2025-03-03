Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Topçuoğlu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez’e ziyaretler gerçekleştiren GAİD Başkanı Cavit Değirmenci, GAİD Akdeniz Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantıda gümrüklü antrepo işletmecilerinin sorunları ve çözüm önerileri gibi konularda istişarede bulundular. Açılış konuşmasını gerçekleştiren GAİD Akdeniz Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Dönmez, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek önemli çalışmalar yapacaklarının mesajını verdi.

GAİD Başkanı Cavit Değirmenci ise konuşmasında limancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu İskenderun Bölgesi’nde hizmet veren gümrüklü antrepoların çok önemli bir misyon yüklendiklerine dikkat çekti. Tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi ve ülke ekonomisi için önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Değirmenci, tüm sorumluluklarını yerine getiren gümrüklü antrepoların ilgili kurumlarca pozitif olarak değerlendirilmesini beklediklerini söyledi.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Topçuoğlu ise konuşmasında Gümrüklü Antrepo işletme sahiplerinin bir çatı altında toplanmasının sektörün sorunlarının daha güçlü dile getirilmesi ve çözüm üretilmesi adına önemli bir başarı olduğunu belirtti. Düzenlenen toplantıda derneğe yeni katılanlara katılım belgeleri yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.