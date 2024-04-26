S-Way Fuel Hero çekici teslim edecek. Araçlar, ülke genelinde taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinde kullanılacak.

Sipariş edilen yüz adet 490 beygirlik IVECO S-Way Fuel Hero, Cursor 13 eVGT motora ve 12 vitesli Hi-Tronix şanzımana sahip iki akslı çekicilerdir. Araçlar, %8'e varan yakıt tasarrufu sağlamak için yakıt ekonomisini en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Uzun yol sürdürülebilirliği için ideal çözümü sunan IVECO S-Way dizel çekiciler buna ek olarak bitkisel yağlardan ve atıklardan üretilen yüksek kaliteli bir biyoyakıt olan HVO (Hidro İşlem Görmüş Bitkisel Yağ) ile %100 uyumludur. Bu biyoyakıt daha çevreci taşımacılık için en yeni dizel motorların tümünde saf halde kullanılabilir.

Sipariş, ileriye dönük bir yaklaşımı paylaşan, inovasyona odaklanan, sürdürülebilirliği stratejilerinin merkezine koyan IVECO ve Gruppo Smet arasındaki uzun vadeli ortaklığın en sonuncusudur. HVO kullanımı ve uzun yol taşımacılığında yüksek verimlilik ile sürdürülebilirliğin amiral gemisi olan yeni IVECO S-Way Fuel Hero ile iki marka, taşımacılık sektörünün karbondan arındırılmasının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.