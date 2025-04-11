Tırsan'ın Adapazarı Mega Üretim Kampüsü'nde gerçekleştirilen teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gökdeniz Uluslararası Taşımacılık firma sahibi Gökçe Karadeniz, DHL Satın Alma ve Spot Fiyatlandırma Direktörü İlter Karakol ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç katıldı.​

Yeni yatırımıyla filosundaki Tırsan Tenteli Perdeli sayısını 60'a çıkaran Gökdeniz Uluslararası Taşımacılık, Almanya, Fransa, Polonya ve Benelüks ülkeleri başta olmak üzere Avrupa rotasında faaliyet gösteriyor.​

Törenin açılış konuşmasını yapan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gökdeniz Uluslararası Taşımacılık'ın sağlam iş birlikleri ve planlı yatırımlarla büyüyen değerli bir iş ortağı olduğunu vurguladı. Nuhoğlu, "Yetkin mühendislerimizin ödüllü Ar-Ge merkezimizde geliştirdiği Tenteli Perdeli Multi Ride araçlarımız ile Gökdeniz’in büyüyen operasyonlarında güçlerini verimliliklerini artırıyoruz. Uzun yıllar başarılarının ve iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.​

“Avrupa’da Hız ve Güven İçin Çalışıyoruz”

Gökçe Karadeniz ise yaptığı açıklamada, "Her zaman işimize odaklanıp birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın güvenini sürdürülebilir kılmak için en yüksek konsantrasyonla operasyonlarımıza devam ediyoruz. Avrupa taşımalarında hem komple hem de parsiyel yüklemelerde hizmet veriyoruz. TIR yüklemeleri haricinde minivan araçlarımız ile 48 saatte Avrupa'nın her noktasına adrese teslim şekilde ekspres taşımacılık hizmeti de veriyoruz." dedi.​

“Doğru Çözümü Tırsan ile Belirledik”

Karadeniz, güven ve köklü iş birliklerinin önemini şu sözlerle vurguladı: "Bugün teslim aldığımız araçlarımız DHL Freight ile devam eden operasyonlarımızda kullanılacak. Bu operasyonların detaylarını Tırsan ile masaya yatırdık, ihtiyacımızı eksiksiz karşılayacak aracın ne olduğunu birlikte belirledik ve Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride yatırımına karar verdik. Bu, yalnızca ticari bir bakış açısı değil, uzmanlığa ve iş birliğine olan güvenin göstergesidir. Hem müşterilerimiz hem de tedarikçilerimiz için esas olan bu güvendir. Tırsan ile olan iş birliğimizin gelişerek devam edeceğine inanıyorum."​

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, farklı tipteki çekicilerle tam uyum sağlar. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.​

Araçlar, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Ayrıca, şasi ve çelik aksamları çinko-fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.​

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği ile maksimum verimlilik sağlar. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşteriler için doğru bir çözümdür.