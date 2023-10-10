Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketi Globelink Ünimar, 21 yaşındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez’e sponsor olduğunu açıkladı. Şirket bu sponsorlukla, genç tenisçinin uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmesini sağlamayı ve Türkiye’de tenis sporunun gelişmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Globelink Ünimar ile Zeynep Sönmez’in gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasında imzalar Globelink Ünimar Genel Müdürlüğü’nde atıldı. Başarılı tenisçi gerçekleştirilen imza töreninde Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Uğurhan Kiçki’ye son 40k Estonya Şampiyonluğu’nu kazanırken kullandığı raketi hediye etti.

Gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Uğurhan Kiçki, “Zeynep Sönmez yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında elde ettiği başarılarla çok önemli bir tenis yeteneği. Böyle bir isimle iş birliği gerçekleştirmek, genç yeteneklere ilham olmak ve Türk tenisini daha iyi seviyelere taşımak için büyük bir fırsat. Zeynep Sönmez’in başarılı sporcu kimliği ve kişiliği ile Globelink Ünimar’ın değerlerini en iyi şekilde yansıtacağına inanıyoruz.” dedi.

“Birlikte çok büyük işler başaracağımıza inanıyorum”

Geçtiğimiz günlerde kariyerinin en iyi WTA sıralamasına yükselerek 146. sıraya yerleşen milli tenisçi Zeynep Sönmez, sponsorluk gelişmesi için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti ve Globelink Ünimar ile gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşması hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu iş birliği ve bu büyük aileye katılmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Globelink Ünimar’ın, tenis kariyerimde en büyük destekçilerimden biri olacağı için heyecanlıyım. Kariyer hedeflerimi gerçekleştirdikçe, Türk tenisinin daha da iyi yerlere gelmesine elimden geldiğince katkı yapacağıma ve benden sonra geleceklere yol açacağıma inanıyorum. Ülkemizin öncü kurumlarının bana olan destekleri, başarma azmimi daha da ileriye taşıyor.”