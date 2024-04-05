Alacaklılar da Duruşmada Hazırdı

Komiser heyetinin raporunun ardından dün kritik bir duruşma gerçekleşti. Duruşmaya GKN Kargo avukatlarının yanı sıra, şirketin alacaklısı olan birçok firmanın avukatları da katıldı. GKN Kargo avukatları kesin mühlet talep ederken, mahkeme tüm tarafları dinledikten sonra kararını verdi.

Mahkemeden İflas Kararı

Mahkeme, GKN Kargo Lojistik Depo Şirketi'nin iflasına karar verdi. Bu karar, en kısa sürede iflasla sonuçlanan konkordato dosyası olarak kayıtlara geçti. Tasfiye sürecine geçilen şirketin borcu ise 563 milyon lira seviyesinde.

50 Milyon Lirası Spor Kulüplerine:

GKN Kargo'nun 563 milyon liralık borcunun 50 milyon lirası ise Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'a ait. Şirketin sahibi Gökhan Akyürek'in konkordato başvurusundan 2 hafta önce özel jetle seyahat ettiği bilgisi de dava dosyasına girdi.