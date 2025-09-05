Giresunlu fındık sanayicisi ve iş insanı Mustafa Demirci, bu sezon randımanın beklenenin altında kaldığını belirterek fiyatların randıman bazlı oluştuğunu söyledi. Demirci, “Yaklaşık bir haftadır fındık fiyatı aynı seyrediyor. 50 randıman esasına göre Giresun kalite fındığı 270 liradan, levant kalite fındığı ise 240 liradan alıyoruz. Bu sezon pazara 21 randımandan 56 randımana kadar ürün geldi. Ancak genel ortalama beklentilerin altında kaldı” dedi.

"Fındığı Emanete Bırakmayın" Uyarısı

Üreticilere de önemli bir hatırlatma yapan Demirci, geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetlere değinerek fındığın emanete bırakılmaması gerektiğini vurguladı:

“Üreticilerimiz, fiyatlar artar düşüncesiyle ürününü emanete bırakıyor ama fiyat düştüğünde zararı kendileri üstleniyor. Geçmişte bu nedenle çok sayıda üretici zarar gördü, bazı emanetçiler iflas etti veya ortadan kayboldu. Fındık riskli bir ürün, herkesin yapabileceği bir iş değil. Üreticilerimiz artık bu hataya düşmemeli.”

İhracat Beklentileri Karşılamadı

Yeni sezonda fındık ihracatında durgunluk yaşandığını belirten Demirci, Avrupa pazarındaki talebin de düşük olduğunu ifade etti.

“Şu anda yurtdışına fındık ihracatı yok denecek kadar az. Avrupalı sanayiciler, Türkiye’deki yüksek fiyatlar nedeniyle alternatif ülkelere yöneldi. Bu tablonun değişip değişmeyeceğini zaman gösterecek ancak geçmiş yıllardaki gibi sezona güçlü bir ihracatla başlayamadık” dedi.