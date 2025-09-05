Her yıl katıldıkları Züchex Fuarı ile özellikle Ortadoğu ve Avrupa’dan çok sayıda satın almacıya ulaştıklarını belirten Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “ 2025 yılında ihracat ağımızı 60 ülkeden 70 ülkeye çıkararak global arenada daha da etkin olmayı hedefliyoruz. İhracatta tercih edilen ürünlerimiz kültürel olarak değişiklik gösteriyor. Balkan ülkeleri daha çok çay takımlarını tercih ederken, Batı Avrupa ülkeleri peynir sunumlarını tercih ediyor” dedi.

Yurt içi ve yurt dışından 30 bine yakın ticari satın almacının katılacağı 35. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek. 7.hol D-10’d a misafirlerini ağırlayacak olan Bambum, emayeden bambuya porselenden döküme kadar binlerce çeşit ürününü görücüye çıkaracak.

Züchex Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nın sektör için çok önemli bir fuar olduğunun altını çizen Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Tüketicilerin doğallığa, sağlığa ve sürdürülebilirliğe olan ilgisinin her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Bu artan ilgi, Bambum’un kurulduğu günden beri sahiplendiği değerlerle birebir örtüşüyor. Bu da markamıza olan talebi her geçen yıl artırıyor. Züchex Fuarı, global arenada rekabet etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu çerçevede, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını her geçen yıl artırıyoruz. Özgün ve inovatif ürünlerimizle cirodaki ihracat payımızı yüzde 20 oranına çıkarmayı amaçlıyoruz. Satışlarımız Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle birlikte tüm Avrupa ülkelerini kapsı yor. İhracatta tercih edilen ürünler kültürel olarak değişiklik gösteriyor. Balkan ülkeleri Türkiye’de çok satan çay takımları gibi ürünleri tercih ederken, Batı Avrupa ülkeleri peynir sunumlarını tercih ediyor. Kuzey Avrupa ülkeleri ise ürünleri sağlıklı ve çevre dostu olduğu için tercih ediyorlar” dedi.