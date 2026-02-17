Açıklama, Kudüs Gönüllüleri Derneği’nin sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu. Paylaşımda, “Gazze, Yıldız ablasının şefkatiyle bu Ramazan’da da yalnız kalmayacak” ifadelerine yer verildi.

Sanatçının destekleri bununla da sınırlı değil. Yıldız Tilbe, geçtiğimiz ay 300 bin dolar bağışta bulunarak Filistinli ailelere önemli bir katkı sağlamıştı. Yapılan yardımların özellikle barınma ve gıda ihtiyacına yönelik olduğu belirtilirken, Ramazan boyunca binlerce kişinin iftar sofralarında bir araya geleceği ifade edildi.

Tilbe’nin insani yardım faaliyetleri sosyal medyada da geniş yankı bulurken, sanat camiasından ve hayranlarından destek mesajları geldi.