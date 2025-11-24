ESK Genel Müdürü’nün Macaristan’daki şirketinden et alındığı iddialarını kesin bir dille reddeden Bakan Yumaklı, kurumun tüm süreçlerinin şeffaf biçimde yürütüldüğünü vurguladı.

Sunumunda iddiaların detaylı biçimde incelendiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

“Et ve Süt Kurumu’nun hesap hareketleri incelendiğinde, söz konusu şirketle doğrudan ya da dolaylı tek kuruşluk bir ticari ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş yoktur, bu şirketten alınan tek gram ürün söz konusu değildir. Kendimizden eminiz.”

Bakan Yumaklı, ESK’nın kamu yararı, mevzuata uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, kurumun tüm faaliyetlerinin denetime açık olduğunu belirtti.

“Et ve Süt Kurumu, hesap verebilir, şeffaf ve kamu yararını önceleyen bir anlayışla yoluna devam edecektir” diyen Yumaklı, kamuoyunda gündem olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.