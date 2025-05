Her türlü zeminde yüksek çekiş gücü ve konfor için tasarlanan yeni Grabber Cross A/S, hem yaz hem de kış mevsimlerinde güvenli sürüşü arazi performansıyla birleştiriyor. Continental grubuna ait markanın lastik uzmanları, bu çok yönlü performansı, kesilme ve parçalanmaya karşı dayanıklı özel bir kauçuk bileşiğini, sert bir sırt yapısı ile bir araya getirerek elde ettiklerini belirtti. Bu kombinasyon sayesinde lastik, hem dengeli bir yol konforu hem de hafif arazi sürüşlerinde yeterli dayanıklılık sağlıyor.



Kuru yolda güvenli bir sürüş hedefleyen lastik tasarımcıları, bloklar arasına destek elemanları yerleştirerek sırt bölgesinin sertliğini artırdı. Böylece basıncın eşit dağılımı sağlanarak direksiyon hassasiyeti artırıldı ve lastiğin daha yüksek hızlarda daha uzun mesafeler kat edebilmesi sağlandı. Konforlu bir sürüş ve düşük gürültü seviyesi ise lastiğin sunduğu diğer avantajlar arasında yer alıyor. Lastiğin sert kenarlara sahip altıgen blokları gevşek yüzeylerde çekişi, sırt kanallarının dişli kenarları ise arazi performansını iyileştiriyor. Grabber Cross A/S, lastiğin engebeli arazide dayanıklılığını artıran, kesiklere ve parçalanmaya karşı son derece dayanıklı bir crossover hamur bileşimine sahip. Sırt bloklarında yer alan çapraz ve dikey kılcal kanallar ise ıslak ve karlı yollarda iyi bir kavrama sağlarken omuzdaki açık kanallar, yağmurlu havada su tahliyesini hızlandırarak etkili ve güvenli bir şekilde suda kızaklamanın önüne geçiyor.

General Tire Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirme Müdürü Matthias Bartz, “General Tire, Grabber Cross A/S ile yeni bir ürün segmentine giriş yaptı. Otoyolda yüksek hızlar için tasarlanan bu lastik, beraberinde zorlu arazide mükemmel arazi performansını da getiriyor. Geniş ebat portföyümüzle, en popüler crossover SUV'ların yaklaşık yüzde 85'ine lastik sunabiliyoruz,” dedi.



16 - 22 inç janta uygun 44 farklı ebatta üretilen Grabber Cross A/S, “EV Uyumlu” logosu ve üç tepeli kar taneciği sembollerini de taşıyor. AB lastik etiketi sınıflandırmasında, yakıt verimliliğinde C veya D, ıslak zemin performansında C, gürültü seviyesinde B kategorisinde yer alıyor ve ebatına bağlı olarak son hızı 240 km/saate kadar ulaşıyor.



General Grabber Cross A/S, günlük kullanım konforundan ödün vermeden çok yönlülük arayan 4X4 ve SUV sürücüleri için ideal bir seçenek.



General Tire, 1915 yılında kurulan Fort Mill, South Carolina merkezlidir ve yüzyılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Şirket 1987 yılında Continental tarafından satın alınmıştır. Günümüzde General Tire, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine otomobil, kamyon ve endüstriyel lastiklerin yanı sıra 4x4 araçlara özel lastikler tedarik etmektedir.