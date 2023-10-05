Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Devlet Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığı 2022 yılında 309 milyar 422 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 1,1 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 2,1'e yükseldi. Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri 2022 yılında fazla verirken merkezi devlet alt sektörü açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2022 yılında yüzde 31,7'ye düştü.

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2022 yılında yüzde 30,6 oldu

Genel devlet toplam gelirleri 4 trilyon 287 milyar 286 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 28,6'ya düştü. Genel devlet toplam harcamaları 2022 yılında 4 trilyon 596 milyar 707 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 30,6'ya düştü.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2022 yılında 3 trilyon 473 milyar 992 milyon TL'ye yükseldi

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2021 yılında yüzde 45,3 iken 2022 yılında yüzde 47,8'e yükseldi. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 28,8'e yükselirken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 23,1'e geriledi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,3'e yükseldi.