Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Yunus Değirmenci, “Binlerce üyemizin haklı talep ve beklentilerinin karşılanması adına 26 Eylül 2023 tarihinde, işveren sendikası MESS ile yeni dönem toplu iş sözleşmesi için masaya oturduk. Bu sürecin masa başında, üyelerimizin huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacak ve işyerlerimizde iş barışını sağlam temeller üzerine oturtacak şekilde görüşmelerimizi yürüttük. Ne yazık ki, tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen MESS, günümüz ağır geçim koşullarını göz ardı ederek, üyelerimizin talep ve beklentilerine kulak tıkayarak, aynı hassasiyeti göstermemiştir.” diyerek aldıkları grev kararının haklılığına vurgu yaptı.



Son olarak 13 Ocak 2024 tarihinde MESS yetkilileri ile Özçelik-İş müzakere heyetinin bir araya geldiğini ve burada da anlaşma sağlanamadığını kaydeden Değirmenci, “Son ana kadar üyelerimiz adına MESS’in beklentilerimizi karşılayan bir teklifle karşımıza çıkacağını umut etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada MESS, üyelerimizi çaresizlik çukuruna atmış, hayat pahalılığına karşı çalışanlarını yalnız bırakmış, bizleri tezgah başlarından sahaya inmeye zorlamıştır. Sonuçları ne olursa olsun, üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldürmek için dün nasıl masada mücadele verdiysek, bugün ve yarın da sahada mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Cevabımızı sahada vermeye başlıyoruz”

“Hayat pahalılığı ve zorlu geçim koşulları ortadayken kimse bizden geri adım atmamızı veya herhangi bir taviz vermemizi beklemesin” diyen Değirmenci, “Üretimden gelen gücümüzü görmezden gelen, biz emekçiler olmasa da üretim yürürmüş gibi bir algıyla süreci yürüten, kendi işçisine insan gibi yaşamayı çok görenlere bundan sonra cevabımızı sahada vermeye başlıyoruz. Almış olduğumuz grev kararımız, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesini kapsayan işyerlerimizde alınteri akıtan üyelerimiz başta olmak üzere işyerlerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Üyelerimizin talep ve beklentileri karşılanana kadar saha da da azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.