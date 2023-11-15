Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilerine tablet, cep telefonu, bilgisayar desteği ve 12 ay boyunca aylık 10 GB internet hizmetini kapsayan Genç Teknoloji Destek başvurularının başladığını belirtti. Bakan Bak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı. Tablet, cep telefonu, bilgisayar desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB internet başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında” ifadelerini kullandı.

Genç Teknoloji Destek ile üniversite öğrencilerine piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplam 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verilecek. Destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7’sine kadar bir tutarda destek sağlanmış olacak. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte internet verilecek. Gençler bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler.