Adana'nın Feke ilçesinde genç sporcular, Sivas'ta düzenlenen U17 Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle ilçenin gururu oldu.

Şampiyonada mücadele eden Elif Su Aksoy, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkarken, Damla Ünal ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, yarışmadan dönen başarılı sporcuları tebrik ederek, gençlerin elde ettiği başarıların ilçeye büyük gurur yaşattığını ifade etti.

Başkan Özen gençlere başarı dileyerek, 'Sivas'ta düzenlenen U17 Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda Elif Su Aksoy'un birincilik, Damla Ünal'ın ise üçüncülük derecesi elde etmesi hepimizi gururlandırdı. Bu önemli başarıda emeği bulunan antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum'dedi.