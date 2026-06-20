Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle gençlerin girişimcilik ekosistemine daha güçlü bir şekilde dahil olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Genç Girişimcilik Akademisi' mezuniyet töreni ile 'Fikir Kumbarası' projesi ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

'Gençlik var, fikir var, destek var' sloganıyla başlatılan ve 8 hafta süren Malatya Genç Girişimcilik Akademisi'nde farklı konu başlıklarında gerçekleşen eğitim programlarına katılan genç girişimcilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. 15-30 yaş arasındaki gençlere yönelik hazırlanan 'Fikir Kumbarası' projesinde dereceye girenler ise belli oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından 'Girişimcilik' kategorisinde birinci 'Hatırla Beni' projesiyle Yahya Melih Koşar olurken, ikinci 'Kop VR' projesiyle Miraç Kop, üçüncü ise 'Basınçlı İlaçlama Sistemiyle Otonom Tarımsal İlaçlama İhası' projesiyle Uğur Nusretoğlu oldu. 'Sosyal Projeler' alanında ise birinci 'Tarladan Geleceğe Kayısı Hasadında Gezici Eğitim ve Genç Çiftçi Dayanışma' projesiyle Serdar Hoşhanlı, ikinci 'Becayiş Ağı Afet Sonrası Dijital Dayanışma Platformu' projesiyle Ahmet Ruhat Dağaşan, üçüncü ise 'Yeşilyurt Belediyesi Mahalle Bazlı Afet Koordinasyon ve Acil Destek Sistemi' projesiyle Kübra Sonkaya oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezinde gerçekleşen mezuniyet ve ödül töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gençlerin bilgi, üretim ve girişimcilik odaklı projelerle desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunacak her çalışmanın yanında olduklarını söyledi.

'Genç girişimcilerimizi tebrik ediyorum'

Genç girişimlere başarılı bir iş hayatına sahip olmaları için toplum ve insanlarla iletişim kanallarını güçlü tutmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Geçit, 'Şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin fikir üretmelerini, girişimcilik ruhuyla hareket etmelerini ve ekonomik hayata aktif şekilde katılmalarını önemsiyoruz. Genç Girişimcilik Akademisi ve Fikir Kumbarası Projesi ile gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olduk. Burada ortaya çıkan her fikir, geleceğin başarılı girişimlerine dönüşebilecek değerdedir. Şehrimizde girişimcilik yönü çok yüksek gençlerimiz var, bizlerde onlara bu tür eğitim programlarıyla teşvik etmeye çalışıyoruz. Şehrimiz ekonomik potansiyeliyle, iş gücü potansiyeliyle, girişimcileriyle bölgede öne çıkan bir kenttir. Ülkemizde girişimciliği en fazla teşvik eden, ihracatın önüne açan 8.Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'dır. Onun çizdiği yolda kararlılıkla gitmek bizlerin ve gençlerin ortak görevidir. Gençlerimiz kendilerine inansın ve güvensin, başarılı olmaları için her türlü destek veriliyor. İki değerli projenin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini eksik etmeyen TOBB Malatya Genç Girişimciler Başkanı Abdurrahman Baydemir'e, Kent Konseyimize, eğitime katılan akademisyenlerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

'Malatya'nın ayağa kalkmasında bu tür eğitimlerin önemi büyük'

Malatya Genç Girişimcilik Akademisi' ile 'Fikir Kumbarası' projesine katkı sunan TOBB adına konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederken, ödül almaya hak kazanan gençleri kutladı. Özcan, iki önemli çalışmanın hayata geçmesini sağlayan Yeşilyurt Belediyesi'ne, Yeşilyurt Kent Konseyi'ne ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu'na teşekkür ederken, Malatya'da deprem yaralarının sarılması ve yeniden ayağa kalkması amacıyla hayata geçen yatırımların bu tür eğitim çalışmalarıyla desteklenmesinin şehrin ekonomik yapısının güçlenmesinde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

'Girişimciliğin teşvik edilmesi çok kıymetli'

Programa katılarak gençlerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ise gençlerin girişimcilik ruhuyla hareket etmesini takdirle karşıladıklarını ifade ederken, 'Günümüzde bu tür projelerin gündeme gelmesi çok değerlidir. Böylesine önemli eğitim programlarının hayata geçmesi ve teşvik edilmesini kıymetli buluyoruz. Gençlerin vizyoner bir hayata sahip olması ve ufuklarını açacak çalışmalarda birlikte hareket etmesi geleceğimiz açısından önemlidir. Gençlerimizi tebrik ediyorum' diye konuştu.

'Gençlerimizin bilgili ve donanımlı olması için her türlü destek veriliyor'

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, 'Genç Girişimcilik Akademisi' ile 'Fikir Kumbarası' projesinin genç girişimcilerin eğitim hayatlarını zenginleştirecek önemli bir eğitim programı olduğunu söyledi. Konuşmasının başında gençleri, girişimciliğe teşvik etmek adına son yıllarda çok büyük destekler sağlandığına işaret eden Milletvekili Tüfenkci, 'Gençlerimizin bilgili, donanımlı ve girişimci bir ruhla hareket etmelerini sonuna kadar destekliyoruz. Hayatın her alanında girişimci ve özgüveni yüksek gençlerimize çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Girişimciliği akademik yönden eğitim alarak sürdürmeyi tercih eden ve eğitimlere katılan gençlerimizi yürekten kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimize her türlü destek sağlandı. Bu destekler artarak devam etmektedir. TEKNOKENTLER başta olmak üzere girişimciliği destekleyecek her türlü alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Tören, eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarının verilmesi ve dereceye giren proje sahiplerine ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.