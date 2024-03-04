Gelecek Hayalim projesi, teknoloji istihdamında koşulsuz fırsat eşitliği yaratılmasını, daha çok kadının teknoloji ve inovasyon alanında meslek edinmesini amaçlıyor. Bu alanlarda eğitim gören, faaliyet gösteren, kendini geliştirmek veya çalışmak isteyen kadınların güçlenmesine destek olmayı hedefliyor.

‘Gelecek Şimdi’ vizyonu doğrultusunda belirlediği uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerini kararlılıkla hayata geçiren Ford Otosan, toplumsal fayda yaratmayı tüm faaliyetlerinde önceliklendiriyor. Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda açıkladığı toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri kapsamında en öncelikli odak konusunu ‘Teknoloji ve İnovasyon Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ olarak belirleyen Ford Otosan, bu alanlarda kadınların güçlenmesine destek olmak üzere Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla ‘Gelecek Hayalim’ projesini başlattı.

Kadınların teknoloji ve inovasyon alanında aktif rol alması destekleniyor

‘Gelecek Hayalim’; STEM alanında eğitim gören veya bu alanda kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerini, yeni mezunları, eğitim gördükleri ya da çalıştıkları alanlardan bağımsız olarak bu alana katılmak isteyen kadınları, çeşitli nedenlerle istihdama ara vermiş ve iş hayatına tekrar bu alanda girmek isteyen kadınları odak alıyor. Eğitim, mentorluk ve istihdama destek gibi çalışmalarla kadınları teknoloji ve inovasyon alanlarına dahil etmeyi ve bu alanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Burçak Türkeri: "Teknoloji ve inovasyon gibi iki kritik alanda eşit temsiliyetin yokluğu geleceğin eksik kurgulanması anlamına geliyor. Cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlanmadan kadınların iş hayatında potansiyelinden tam olarak yararlanmak mümkün değil."

Ford Otosan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçak Türkeri, sadece otomotivin değil toplumun geleceği için daha fazla eşitliğin, herkes için fayda yaratmak anlamına geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Cinsiyet ve fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda, kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanmak mümkün değil. Kadının iş hayatına katılımını artırmak için onların eğitime, bilgiye erişimini ve dijitale adaptasyonunu desteklemek gerekiyor. Dijital dönüşümü iş yapış şeklimizin odağına yerleştirdiğimiz böylesi bir dönemde teknoloji ve inovasyon gibi iki kritik alanda eşit temsiliyetin yokluğu geleceğin eksik kurgulanması anlamına geliyor. Dolayısıyla sektörün geleceği için dijital yetkinliklerin herkes için geliştirilmesine odaklanmak büyük önem taşıyor.

Herkesin hayalini hayata geçirmek için eşit fırsatlara erişimi olması çok önemli; ‘Gelecek Hayalim’ projemizle ülkemizde cinsiyet eşitliği sağlanması çabalarına katkıda bulunmayı, farkındalığı artırmayı, kalıp yargıları değiştirmeyi, eşitlik bilinci oluşturmayı, gençleri ayrımcılıkla mücadele edebilecek becerilerle donatmayı, iş yaşamına katılımı ve kalıcılığı artırmayı hedefliyoruz.”

Eğitim ve mentorluk desteği verilecek; staj imkânı sağlanacak

Ford Otosan, ‘Gelecek Hayalim’ projesini kurgulamadan önce stratejik ve odaklı araştırmalar gerçekleştirdi. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını doğru tespit edip onların ihtiyaçlarına yönelik programlar geliştirmek için odak grupları, 1-1 görüşmeler gibi yöntemler hayata geçirildi. Bu kapsamlı araştırmaların sonuçlarına dayanarak belirlenen gelişim alanlarını desteklemek amacıyla, projede Vehbi Koç Vakfı, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, Gelecek Daha Net Gençlik Platformu, KAGİDER, Kodluyoruz Derneği, Microfon, Sisterslab, Upschool ve Wtech gibi bu alanda önemli paydaşlarla iş birliği yapıldı.

Mesleki teknik eğitim programlarından kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede alınacak aksiyonlar, bu stratejik iş birlikleri sayesinde hayata geçirilecek. Bu doğrultuda; teknik eğitimler, çevrim içi mentorluk desteği ve İngilizce destek programı hayata geçirilmesi planlanıyor.

‘Gelecek Hayalim’ projesi, STEM alanında çalışan ve gönüllü katkı sunan yaklaşık 1000 kadın mentorun desteğini alacak ve her kadını ilgilendiği STEM alanından bir mentorla eşleştirecek. Mentorlar, mentileriyle buluşmalarına başlamadan önce kapsamlı bir eğitime katılacaklar ve süreç boyunca düzenli süpervizyonlarla desteklenecekler.

“Gelecek Hayalim” projesi, mentorluk faaliyetlerinin ardından kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile devam edecek. Düzenli mentorluk desteği alacak kadınlar; kişisel güçlenme, liderlik, mesleğe hazırlık gibi konularda kapsamlı programlara katılacaklar ve kariyer hedefleriyle ilişkili teknoloji eğitimlerine devam edecekler. Ardından eğitim ve istihdam durumlarına bağlı olarak özelleştirilmiş faaliyetlere katılacaklar. Ford Otosan, buna paralel olarak toplumdaki her kadını hedefleyen farkındalık aktivitelerini de yıl boyunca eş zamanlı olarak sürdürecek.

“Gelecek Hayalim” projesine nasıl başvurulacak?

STEM alanında okuyan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri, eğitim gördükleri ya da çalıştıkları alanlardan bağımsız olarak yeni mezunlar ve çeşitli nedenlerle istihdama ara vermiş ve iş hayatına tekrar bu alanda girmek isteyen kadınlar, 'Gelecek Hayalim' projesine başvurmak için 'www.gelecekhayalim.com.tr ' adresinden kayıt yapılabilecek.