Konaklama sektöründeki dijital dönüşümün bugünü ve yarınının masaya yatırıldığı etkinlikte, bulut dönüşümünde kilit rol oynayan, dünyanın en güvenli otel yönetim sistemlerinden Opera Cloud tanıtıldı.

Yapay zeka destekli çözümlerden akıllı otellere, bulut tabanlı sistemlerden sürdürülebilir dijital altyapılara kadar geleceğin konuk ağırlama teknolojilerini sektöre tanıtmak ve deneyimleme imkânı sunmak amacıyla düzenlenen Protel Teknoloji Günleri, 15 Nisan Salı günü İstanbul’da CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. Türkiye’nin turizm profesyonellerini, konuk ağırlama teknolojilerinde dünyanın lider markalarıyla buluşturan etkinlikte, Oracle ve Interel gibi global teknoloji devlerinin temsilcileri ağırlandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Protel Pazarlama Direktörü Mehmet Emin Çangal gerçekleştirdi. Protel Satış Direktörü Fatih Tenel ise Protel ile Konuk Ağırlama Sektörü Trendleri ve Geleceği sunumunu yaptı.

Protel’in 36 yıllık tecrübesiyle geliştirdiği çözümleri ve sektöre yön veren vizyonunu paylaşan Fatih Tenel konuşmasında, Protel'in sektöre sağladığı katma değeri şu sözlerle vurguladı: “Protel olarak otelcilik sektörüne yalnızca teknoloji sunmuyor, dijital dönüşüm yolculuğunda gerçek bir çözüm ortağı oluyoruz. Protel’in, gerek Simphony Cloud gerekse OPERA Cloud ile sektöre sağladığı bulut çözümleri; otel ve restoranların dijital dönüşümünü hızlandırırken aynı zamanda daha düşük yatırım maliyeti, enerji tasarrufu ve bilgi işlem süreçlerinde sadeleşme gibi önemli avantajlar sunuyor. Çözümlerimizle müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırıyor, misafir deneyimini en üst düzeye taşıyoruz.”​

Etkinlik kapsamında Oracle Hospitality Stratejik Müşteri Yöneticisi Hasan Barakat, Oracle ile yapay zeka tabanlı çözümler ve bulut dönüşümünün yıldızı Opera Cloud sistemini anlattı. Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Interel Bölge Satış Direktörü Mohanned Hamzeh, Interel ile Akıllı Oteller üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte deneyim alanları da yer aldı

Etkinlik fuaye alanında kurulan demo alanlarında Interel, Simphony Cloud ve Opera Cloud teknolojileri katılımcıların incelemesine sunuldu. Katılımcılar, ürünleri deneyimleyerek teknik ekiplerle birebir görüşme imkânı da buldu.