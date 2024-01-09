Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Mekke’nin Fethinin seneyi devriyesi münasebetiyle Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Müftü Ömer Faruk Bilgili Gençlik Merkezinde Gençlik buluşması düzenlendi.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Sebahattin Turan yaptı.

Müftü Turan konuşmasında, "Bugün burada gençlerimiz ile beraber gönüller fethi olan Mekke’nin Fethini anmak ve anlamak için toplandık.

Gençler ! Mekke’nin Fethinden alınacak birçok dersler var. Hz Peygamber (sas)’in fetih anlayışında şimdilerde olduğu gibi yıkıp yıkmak yoktur. Onun (sas)’in ve medeniyetimizin fetih anlayışı imar ve inşa etmek, gönüller kazanmaktır. Efendimiz (sas) fetih hazırlıkları yapılırken arkadaşlarını mecbur kalmadıkça savaşmayacaksınız diye uyarmıştır. Ama ne yazık ki şimdilerde zalim İsrail Filistin’de Gazze’de taş üstünde taş bırakmadı. Gençler! Tekrardan İslâm Medeniyetini dünyaya hâkim kılmak için bize düşen sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

Programda, Gençlik Koordinatörü Yasin Kartal, "Gönüller fethi, Mekke’nin Fethi" konulu sunum yaptı. Fatih Kur’an kursu Tomurcuk Gençlik grubu ile Gençlik Merkezinin müdavimi olan öğrenciler ilahiler okudu.

Gediz İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Çakır "Mekke’nin Fethi" şiirini okudu.

Program Dayınlar Camii İmam Hatibi Turan Çakır’ın yapmış olduğu dua ve pilav ikramı ile sona erdi.