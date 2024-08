İlk kez 1939 yılında seri üretime geçen ve ürün ömrü boyunca 22 milyon 500 bin adet üretilen, Türkiye'de vosvos olarak bilinen klimasız araçlara Antalya'da yaşayan baba-oğul oto tamir ustaları, klima taktı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen işleme imza atan baba Fikret Fedakar ve oğlu Berkay Fedakar'ın en büyük hayali tüm Vosvos araçlarına klima takmak.



“2017 yılında tam 20 gün içerisinde sistemi faaliyete geçirmiş olduk”

Yaklaşık 40 yıldır oto tamir ustalığı yapan Fikret Fedakar, Vosvos'a klima takma fikrinin 2017 yılında müşterisinin ısrarı üzerine geliştiğini anlattı. Fedakar, “Bu araçlara başladığım dönemlerde bir müşterim ısrarla klima istedi, aracını sevdiğini yalnız Antalya'nın sıcağından dolayı binemediğini söyledi. Bu işin biraz sıkıntılı olduğunu ve zor zamanlardan geçeceğini söyledim, ‘Sen yaparsın' dedi. İşi kabul ettim, projeleri çizmeye başladık, ilk beş gün projeyle uğraştım. Gece eve vardığım zaman yatarken üst tarafa baktığım an da tavana doğru aklımda proje çiziyordum, daha sonra kalktım iş yerine geldim. Burada düşünene kadar aracın üzerinde düşüneyim dedim ve aracı lifte kaldırdım. Projeyi çizdim, altıncı günde işleme başladık, 2017 yılında tam 20 gün içerisinde sistemi faaliyete geçirmiş olduk” diye konuştu.



“‘Ankara'dan on tane araç hazır, gönderelim” demeye başladılar”

2017 yılında işlerinin yoğunluğundan dolayı klima takma işlemini ertelediğini belirten Fikret Fedakar, bu yıl sıcaklığın artmasıyla klima taleplerinin yoğunlaştığını ve bu talep sonucu yeniden harekete geçtiklerini aktardı. Fedakar, “2017 yılındaki müşterimiz yapılan işlemden çok memnun kaldı, sonra talep çoğaldı, işlerin yoğunluğu nedeniyle biraz erteledim. Bu yıl yeniden aynı talep gelmeye başladı ve günümüzde havaların yeterince sıcak olması bizi bu işe teşvik etti. Bir hafta önce klima yerleştirmek için çalışmalara başlandı, 2017'de 20 gün uğraştığımız işi bu yıl üç gün içerisinde çözdük. Amacımız, bu işlemi seri hale getirip bütün Vosvosları klimalı yapmak. Klima taktıktan sonra ‘Sadece beni izleyin' yazarak sosyal medyada taktığım klimayı paylaştım, şu an için ‘Ankara'dan on tane araç hazır, gönderelim” demeye başladılar” dedi.

Klima, araç fiyatını yükseltiyor

2017 yılında klima taktıkları aracın o dönemdeki 30 bin TL olan bedelinin klima taktıktan sonra 45 bine yükseldiğine dikkat çeken Fikret Fedakar, şu an bir araca klima takma maliyetinin 150 bin TL olduğunu, klimada kullanılan araçların üretimini tek elden sağladıktan sonra yarı fiyatına düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Fedakar, şöyle devam etti: “2017 yılında ilk yaptığımız araç İstanbul'a satıldı, klimalı olduğu için piyasası o dönemde 30 bin lirayken 45 bin TL'ye satmıştı. O dönemde bizim yaptığımız klimanın maliyeti 5 bin TL idi, 10 bin TL kendisi fark attı. Şu an da bir araca klima takmanın bedeli, sistem olarak çeşitli yerlerde iş yaptırdığımız için 150 bin TL'yi buluyor, ama parçaları tek kalemde üretip elimizde olduğu zaman bu maliyeti yarı fiyatına düşüreceğiz. Klimanın artısı çok, örneğin şu an hava sıcaklığı ortalama 30 derecelerde, araç içerisinde klimayı çalıştırdığımız zaman içeride sıcaklık dört dereceye kadar düştü. Bu da büyük bir başarı”.

“Eski model Vosvosumuza klima bağladık”

Fikret Fedakar'ın oğlu Oto tamir ustası Berkay fedakar ise klimasız olan Vosvos araç sahiplerinin Antalya'nın sıcak havasında aracı kullanırken zorlandıklarına şahit olduklarını ve bunun üzerine çözüm olarak tekrar klima takma çalışmasına başladıklarını ifade etti: Fedakar, konuşmasını şöyle tamamladı: “Antalya'da klimasız araç kullanmanın zor olduğunu bildiğimiz için bir çare bulduk, eski model Vosvosumuza klima bağladık. Türkiye'de ilk defa bir araca bağlandı, artık seri üretime geçmeyi düşünüyoruz”.