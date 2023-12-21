2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründeki yenilikçi ürün yelpazesini, geleceği şekillendiren teknolojileri ile iş ortağı olarak gördüğü müşterileriyle buluşturan GCA, işveren markası olma yolunda da hızla ilerliyor. Bu çerçevede, GCA Career Forward markası ile güvenilirlik, gelişim ve çağdaşlık ilkelerini benimseyerek potansiyel çalışanlar ve stajyerlerle daha çok etkileşimde bulunmayı hedefleyen GCA; üniversiteler, gençlik kulüpleri, İK Dernekleri ve yerel ulusal kulüplerle işbirliği yaparak daha fazla genç yeteneğe ulaşmayı planlıyor.

“Çalışanlarımızın kariyerlerinde önemli adımlar atmalarına yardımcı olacağız”

İşveren markası olmak için bu konudaki gelişimlerine büyük bir önem verdiklerini belirten GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak, başarının sadece tutkulu, yetenekli ve sürekli değişime ayak uyduran bireylerin bir araya gelmesiyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu inanca dayanarak, çalışanlarımızın çalışma ortamlarını geliştirmek için çaba gösteriyoruz. İyi bir yol haritası belirledik ve güçlü bir plan oluşturduk. Etkin ve başarılı bir yol haritası oluşturma konusunda, deneyimli profesyonellerimiz ve ekibimizi daha da enerjik yapan genç kuşakların bakış açısından destek aldık. Bu yol haritası doğrultusunda; Gürok Grubu bünyesindeki şirketler ile oluşturduğumuz güçlü bağ ve mentorluk fırsatları ile çalışanlarımızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkararak, kariyerlerinde önemli adımlar atmalarına yardımcı olacağız. Ayrıca, yetenekli ve vizyon sahibi profesyonellerle kariyerlerinde ilerlemeleri ve gelişmeleri için fırsat sunarken; dış paydaşlarımıza da örnek olmayı hedefliyoruz. Sürecimizi, farklı bakış açıları, katkılar, görüş ve öneriler ile beslemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kurum kültürümüzde eğitime büyük önem veriyoruz”

Oluşturdukları organizasyon yapısı ile ilgili bilgi veren Gayret, “GCA olarak, sade etkili bir organizasyon yapısına sahibiz. Çalışanlarımız arasındaki iletişim ve etkileşim her seviyede yüksektir. Müdürlerimizden uzmanlarımıza kadar herkes birbirine yakın ve iletişime açıktır” dedi. Cam ambalaj üretimi özelinde dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin, çalışanların cam gelişimlerini önemli kıldığını belirten GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret sözlerini, “Bu gelişimi yıllık planlamalarla takip ediyoruz. Ayrıca, cam üretimi endüstrisinde kadın

istihdamının az olmasıyla ilgili farkındalıkla, sıcak üretim alanlarında kadın istihdamına öncülük ediyoruz. Bu yaklaşım, sektörde öncü bir adımdır. Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek en önemli önceliklerimizden biridir. Özellikle kadın liderlik pozisyonlarında yüzde 30'un üzerinde temsiliyetimizle, ekibimize sürekli yeni yetenekler katıyoruz. Kurum kültürümüzde eğitime büyük önem veriyoruz. Çalışanların yetkinliklerini, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programları sunuyoruz. Gürok Grubu bünyesindeki Gürok Akademi, özel olarak tasarlanmış ve çalışanlarımızın kariyerlerini desteklemeyi amaçlayan çeşitli eğitim ve gelişim imkânları sunmaktadır” diyerek sonlandırdı.