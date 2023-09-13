Gürok Grubu’nun sofra camı üretiminde 30 yıla yakın birikim ve deneyimini, cam ambalaj sektöründe yenilikçi bir yaklaşımla devam ettiren GCA, gıda ve içecek sektörleriyle ambalaj endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren Avrasya Ambalaj Fuarı’ndaki 5. salon 521 no’lu standında yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Sektördeki vizyon ve misyonumuzu geniş bir kitleye tanıtma fırsatı bulacağız”

Avrasya Ambalaj Fuarı’nın sektörün önemli temsilcilerini bir araya getirdiği için çok kıymetli bir etkinlik olduğunu belirten GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Avrasya Ambalaj Fuarı, bizim için hem yerel hem de global pazardaki konumumuzu pekiştiren, potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldiğimiz önemli bir platform. Bu sene fuara katılımımızda, özellikle sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre dostu ambalaj çözümlerine odaklanacağız. Ayrıca, cam şişe, cam kavanoz ve spirits şişelerimizin geniş yelpazesini tanıtarak, ziyaretçilere ürün kategorilerimizi yakından deneyimleme imkânı sunacağız. Üretimde kullandığımız ileri teknoloji ve malzeme kalitemizi sunma fırsatını bulacağımız bu fuar, GCA'nın cam ambalaj sektöründeki vizyonunu ve misyonunu geniş bir kitleye tanıtma fırsatı olacak. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle, sektörel trendler, ihtiyaçlar ve ortak iş birliği olanakları hakkında verimli görüşmeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ayrıca var olan iş ortaklıklarımızı da pekiştiren, yeni ortaklıkları kuracağımız bir fuar olacağını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik ile geleceği şekillendiriyor

Cam ambalaj üretiminde kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliğin GCA için anahtar kelimeler olduğunu vurgulayan Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak cam ambalaj üretimini sadece bir endüstri faaliyeti olarak değil, aynı zamanda kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlikle bütünleşen bir süreç olarak görüyoruz. Küresel bir perspektifle yürüttüğümüz çalışmalarımızla, camın sonsuz potansiyelini şekillendirerek dünya çapında etkiler yaratmaya devam ediyoruz. 2023 yılında özellikle gıda ve içecek sektörünün önde gelen alt kategorilerinden biri olan spirits alanına odaklanarak, dünya standartlarını aşan cam şişe ve kavanoz üretimine imza atıyoruz. Renksiz camın eşsiz özelliklerini su gibi temel ürünlerden meyve sularına kadar geniş bir yelpazede sunarak, iş ortaklarımıza üstün kalite ve estetik sunma fırsatı sağlıyoruz. Tasarım konusundaki kabiliyetlerimizle de sektörde farklılık yaratıyoruz. Her bir tasarımımızı, markaların özünü ve karakterini yansıtan benzersiz ambalajlar olarak ortaya çıkarıyoruz. Bu süreçte çevre bilincini korumak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yenilikçi ve sürdürülebilir

malzemeler kullanarak, atık üretimini minimize ediyor ve çevre dostu alternatifleri teşvik ediyoruz. Bu bağlamda EKOMAT depozito iade makineleri ile başlattığımız geri dönüşüm projesiyle, çevre bilincini yaygınlaştırıyor ve sürdürülebilir bir geleceğe sağlıyoruz. Aldığımız ödüller de bize motivasyon sağlıyor. Geliştirdiğimiz özgün ürünlerden biri olan Pürsu şişesi, Ambalajın Ay Yıldızları Altın Ödülü, Worldstar Winner, Design Turkey ve AsiaStar Ambalaj Ödülü gibi saygın ödüllere layık görüldü. Ayrıca, Pentawards 2023'te finale kalarak, sürekli olarak yenilik ve üstünlük peşindeki yaklaşımımızı sürdürüyoruz. GCA olarak her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.