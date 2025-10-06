Dünyada 7’nci, Türkiye’de ise 3’üncü kez gerçekleşen organizasyon, iş dünyası, akademi ve gastronomi sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor.

10 yılı aşkın süredir New York’tan Dubai’ye uzanan etkisiyle gastronomi turizminin öncüsü olan GastroShow, bu yıl da sektör profesyonellerini, iş dünyasını, akademiyi ve kamu temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak. Etkinlik, yeni iş birliklerinin yanı sıra, gastronomiyi kültürel bir değer olarak yeniden konumlandırmayı amaçlıyor.

Bu yılın ana teması “Sağlık” olarak belirlendi. Sağlıklı beslenme, sürdürülebilir mutfak anlayışı ve sağlık-turizm ilişkisi gibi konular, paneller, konuşmalar ve oturumlarla derinlemesine ele alınacak.

Etkinlikte sahne alacak isimler arasında İstanbul Valisi Davut Gül, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, DEİK Başkanı Nail Olpak, TBMM İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, UFRAD - Ulusal Franchise Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Igor Buhraov, Mihrimah Belma Sekmen, THY Yönetim Kurulu Üyesi Özgül Özkan Yavuz, gazeteci Coşkun Aral, Hırvatistan Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Dr. Ender Saraç, Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve sanatçı Tamer Levent yer alıyor.

GastroShow 2025, gastronomi alanında ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesine, Türk mutfağının dünya çapında tanıtılmasına ve sektörün geleceğine ışık tutacak önemli bir platform olarak öne çıkıyor.