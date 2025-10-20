İlçeye bağlı Aslanpaşa Mahallesi’nde yaklaşık 10 dönümlük arazide tarım yapan Acar ailesi, üç asırlık zeytin ağaçlarından hasat yapmaya başladı. Aile üyeleri, taraklarla düşürdükleri zeytinleri tek tek toplayarak torbalara koyuyor ve yağ için fabrikalara gönderiyor.

Ayşe Seher Acar, arazide yaklaşık 78 zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, "Aile üyeleri kendi ağaçlarının hasadını yapıyor. Bugün gelinime yardım ediyorum, onun ağaçlarını topluyoruz. Burada 80 yaşında olan da, 3 asırlık olan da ağaçlar var. Cumhuriyet öncesinden kalan bu ağaçlardan 5 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Hasat oldukça zahmetli ama imece usulüyle birlikte yapıyoruz" dedi.

Komşularıyla birlikte bahçede çalıştığını ifade eden Hürü Yüce, "Allah’ın verdiğine şükür. Bu yıl bazı dallarda zeytin yok ama emeğimiz karşılığını veriyor. Zor bir iş, fakat aileler ve komşular olarak hep birlikte topluyoruz" diye konuştu.

Gönül Acar ise zeytin hasadının emek isteyen bir süreç olduğunu belirterek, "Zeytinler küçük, tek tek topluyoruz ve ayıklıyoruz. Zorlu bir mesai ama imece usulüyle ailemizle toplayıp yıl boyu kendi yağımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Kozan’daki asırlık zeytin ağaçları, yörede hem kültürel miras hem de doğal üretim geleneğinin yaşatılması açısından önem taşıyor. Bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen, aileler kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zeytin yağı üretmeyi sürdürüyor.