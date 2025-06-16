Galerici İhsan Açıkgöz, "Eğer bir aracınız varsa ve bunu satmak istiyorsanız yakın çevreniz veya dostunuz arabayı alayım 2-3 ay sonra parasını vereyim veya daha sonra vereyim diyorsa buna dikkat etmeniz gerekiyor. Malum ekonomik durumların karışık ilerliyor. Kimin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. O yüzden araç satacaklar mümkün olduğu kadar peşin paraya bu araçları satıp noterde paranızı alıp imzanızı atıp mutlu bir şekilde ticaretten ayrılmanızı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

