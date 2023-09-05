Galatasaray, Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan Tanguy Ndombele'nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı Ndombele ile güçlendirdi. 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Transferin detayı ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Davinson Sanchez Mina da Galatasaray'da

Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan defans oyuncusu Davinson Sanchez Mina'yı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Davinson Sanchez Mina ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.