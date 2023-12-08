Galatasaray evinde hata yapmadı

(Maçtan Dakikalar)
6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Tete'nin verdiği pasta penaltı noktası yakınlarında bulunan Icardi yerden bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'de kaldı.
22. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi kale önünde topun sahibi olan Boey'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Nani'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı direk dibinde kaleci Muslera oyun alanına çeldi.
29. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Magomedaliev kornere çeldi.
45. dakikada Nelsson'un ceza sahası içinde elle yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen VAR'da inceleyerek penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada Niang'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan filelere gitti. 2-1
46. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
70. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
71. dakikada sağ çaprazdan Svensson’un yaptığı ortada Semih’in yaptığı kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
85. dakikada sağ kanattan Halil’in içeri çevirdiği topa arka direkte Oliveira’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada ceza sahası içinde kaleci Magomedaliev’in Bakambu’ya yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.
90+5. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev’in kapattığı sağ köşeden ağlarla buluştu. 3-1
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Kaan Ayhan dk. 65), Torreira (Oliveira dk. 79), Tete (Halil Dervişoğlu dk. 83) Kerem Aktürkoğlu (Bakambu dk. 78), Mertens (Zaha dk. 65) Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Ndombele
Teknik Direktör: Okan Buruk
AdanaDemirspor: Magomedaliev, Svensson (Dorukhan Toköz dk. 88), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, N’diaye, Emre Akbaba (Stambouli dk.65), Yusuf Sarı, Nani (Akintola dk. 46), Belhanda (Michut dk. 74), Niang (Yusuf Barasi dk. 74)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Zeneli
Teknik Sorumlu: Serkan Damla
Goller: Boey (dk. 22), Kerem Aktürkoğlu (dk. 29), Icardi (dk. 90+5 pen.) (Galatasaray), Niang (dk.45+4 pen.) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Tete, Muslera (Galatasaray)